Profundizan la investigación por la muerte de un hombre en La Banda: la justicia logró identificarlo

Tenía 40 año y lo hallaron este viernes dentro de un auto estacionado en el barrio San Carlos.

Hoy 16:32

Un hombre de 40 años fue hallado muerto este jueves dentro de un automóvil estacionado en inmediaciones de la plaza del barrio San Carlos, en la ciudad de La Banda, y la Justicia investiga el caso bajo la hipótesis principal de un presunto suicidio.

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El hecho fue reportado alrededor de las 11 sobre avenida Daniel Prados, a unos 50 metros del ingreso al barrio San Carlos, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº12. Al arribar al lugar, efectivos policiales encontraron un automóvil Renault Logan con un hombre aparentemente sin signos vitales en el interior.

Tras la intervención del fiscal de turno, Nicolás Santillán, se dispuso la presencia de personal de Criminalística, Sanidad Policial y la División Homicidios. Los investigadores encontraron a la víctima con una herida de arma de fuego en la zona parietal derecha, sin orificio de salida. Dentro del habitáculo también se secuestró un revólver calibre 22 largo marca Galán, además de una carta y una botella de bebida alcohólica.

Posteriormente, mediante la documentación que llevaba entre sus prendas, el fallecido fue identificado como Sergio Germán Corvalán, de 40 años, domiciliado en el barrio Paraíso de La Banda. Según indicaron fuentes ligadas a la investigación, no se detectaron signos de violencia en la escena ni lesiones compatibles con la participación de terceros, más allá de la herida que presentaba el cuerpo y que, de acuerdo con las primeras apreciaciones, habría sido autoinfligida.

La Fiscalía continúa con las actuaciones y pericias correspondientes para esclarecer completamente las circunstancias del hecho y descartar cualquier otra hipótesis.