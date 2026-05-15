Piden ampliar la acusación a homicidio calificado en el caso Majo Cabrera

El juicio por el homicidio de María José Cabrera ha sido interrumpido, mientras la fiscalía busca ampliar la acusación a homicidio calificado en Salta.

Hoy 16:10

El juicio en el que se encuentran involucrados dos hermanos acusados del homicidio de María José Cabrera, de 36 años, ha sido suspendido temporalmente en Campo Quijano, Salta. Este caso ha cobrado relevancia a raíz de la ampliación de la acusación solicitada por la fiscalía. Esta solicitud fue aceptada por el juez, lo que ha llevado a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes.

Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público presentó nueva información que justifica un cambio en el encuadre legal, solicitando que se reclassifique el homicidio simple a homicidio calificado por alevosía. Este cambio implica una consideración más severa hacia los acusados, uno de los cuales es señalado como autor directo y el otro como partícipe secundario.

La querella particular ha mostrado su apoyo a la iniciativa de la fiscalía, lo que ha generado un contexto más complejo para la defensa. Tras la decisión del juez, los defensores de los imputados han indicado su intención de recurrir a casación en caso de ser necesario.

El magistrado a cargo, Marcelo Rubio, ha fijado la reanudación del juicio para el lunes 18 de mayo, permitiendo así que los asistentes técnicos preparen estrategias para contrarrestar la nueva acusación.

Antes de la solicitud de la fiscalía, se presentaron los últimos testigos propuestos por la defensa, aunque la declaración de los acusados, programada para hoy, ha sido pospuesta.

El juicio se inició el 5 de mayo, con uno de los hermanos enfrentando una acusación de homicidio simple y otros cargos relacionados con abuso sexual. El otro hermano es señalado como cómplice en el homicidio.

La fiscal Luján Sodero Calvet representa al Ministerio Público, mientras que la defensa está compuesta por los abogados Pedro Curotto y María de la Paz Saravia. Diego Torres, como querellante, actúa en nombre de la familia de la víctima.

Según los detalles del caso, la madrugada del 3 de diciembre de 2023, uno de los acusados embistió intencionalmente a María José Cabrera con su automóvil y, junto a su hermano, se dio a la fuga. La víctima falleció el 20 de diciembre en el hospital como consecuencia de un shock séptico derivado de un politraumatismo.