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Captaron a Cristina Kirchner fuera de su domicilio y el video se volvió viral

La Justicia le permitió asistir a una consulta médica, según confirmó su entorno.

Hoy 15:40

En las últimas horas se generó una fuerte polémica en redes sociales por la difusión de un video donde se puede ver a la expresidenta Cristina Kirchner en la vía pública. En el registro se la ve bajando de un auto, escoltada por su custodia personal, mientras es saludada a la distancia por un grupo de militantes.

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“¿Cómo que Cristina salió de su prisión domiciliaria? Es joda esto", expresó una usuaria de la red social X, que compartió el video. La expresidenta cumple su condena a 6 años de prisión en el domicilio de San José 1111.

Según se pudo saber, Cristina Kirchner salió de su casa para asistir a una consulta odontológica. “Obviamente autorizada por la Justicia”, remarcaron en su entorno.

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