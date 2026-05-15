“Si el Pro calla, gana el populismo”: la advertencia de Macri en plena tensión con Milei

El expresidente relanzó su armado político y reivindicó el papel de su espacio como garante del rumbo económico.

Hoy 15:33

Mauricio Macri reapareció después del “manifiesto” de Pro con críticas al gobierno de Javier Milei y encabezó un acto con dirigentes bonaerenses en el Club Galicia de Olivos. La actividad formó parte de su gira “Próximo Paso”, con la que busca reposicionar al partido rumbo a la contienda electoral de 2027.

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A cargo del discurso de cierre, Macri ratificó que seguirá marcando sus diferencias con el Gobierno, pero evitó escalar la tensión con Milei. Defendió el rol de su partido en el nuevo escenario político y advirtió que “está para cuidar el cambio, para completarlo”.

“El Pro dice lo que cree y no traiciona lo que piensa. Es lo más cercano a lo que yo siempre dije de correcto versus políticamente correcto. Lo políticamente correcto es una estafa”, enfatizó.

Enseguida, agregó: “Si Pro calla, lo que logramos es que el populismo avance. Hay que poner las cosas sobre la mesa y resolverlas. Eso es lo que nos ha marcado como algo distinto”.

Tras un nuevo desmarque del Gobierno, el exmandatario dijo que “no hay segundas intenciones” . “El trabajo está puesto en que el cambio sea irreversible. El Pro tiene un único compromiso que es la lealtad absoluta a estos valores -equilibrio fiscal, estabilidad, gestión- y un cambio que tiene que ser permanente. Esto es el próximo paso”, completó.

A su vez, Macri arremetió contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Afirmó que le “da mucha lástima por el peronismo” que Kicillof sea su “candidato estrella”. “No hay futuro del país sin futuro en la provincia de Buenos Aires”, subrayó.

Al término de la cumbre, el diputado nacional Fernando De Andreis ratificó que “para que la Argentina siga cambiando, tiene que cambiar el gobierno de la provincia de Buenos Aires”, pero evitó dar definiciones respecto de la posibilidad de volver a confluir en un mismo espacio con LLA. En la cumbre había planteado que “la lealtad no es con un gobierno”.

“Hoy nosotros nos pusimos de acuerdo en que nace algo nuevo. Eso no quiere decir poner en riesgo el rumbo de la Argentina y no quiere decir ser funcionales al regreso del kirchnerismo. Nosotros estamos pensando en lo que viene, en poner en palabras lo que falta”, sostuvo el diputado. “No es marcar los errores solamente sino tratar de ponernos en el lugar del argentino que la viene remando y todavía no ve los frutos del cambio”.