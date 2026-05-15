VIDEO | Escándalo con Malcorra: fue a buscar a Gustavo López a la radio tras una crítica por la eliminación de Independiente

El futbolista se presentó en el medio para increpar al periodista, luego de sus dichos por una clara situación de gol desperdiciada ante Rosario Central.

Hoy 17:22

Ignacio Malcorra, futbolista de Independiente, protagonizó este viernes un tenso episodio luego de presentarse en la puerta de Radio La Red para increpar al periodista Gustavo López, molesto por sus comentarios tras la eliminación del “Rojo” en el Torneo Apertura.

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El hecho ocurrió en la salida de los estudios de la AM 910, ubicados sobre calle Gorriti al 5500, en el barrio porteño de Palermo. Allí, el jugador habría esperado al periodista para reclamarle por sus dichos sobre una jugada puntual del partido ante Rosario Central, su ex club.

Según testigos, Malcorra le habría dicho a López: “No sabés la semana de mierda que pasó mi familia por tu culpa”, mientras el periodista intentaba retirarse de la emisora en su vehículo.

La situación generó momentos de tensión y tuvieron que intervenir colegas y personal de seguridad para evitar que el cruce pasara a mayores.

El comentario que desató el enojo

El malestar de Malcorra surgió por un comentario de Gustavo López durante la transmisión televisiva del partido entre Rosario Central e Independiente, correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura.

En ese encuentro, el futbolista desperdició una clara situación de gol que podría haber puesto nuevamente en ventaja al equipo de Avellaneda, que finalmente quedó eliminado tras caer por 3 a 1 en el Gigante de Arroyito.

Durante el relato, López comparó la jugada con una recordada situación protagonizada por Antonio Mohamed en el Apertura 1991, cuando el “Turco”, jugando para Boca, falló una chance clara ante Huracán, club del que era hincha.

Luego, el periodista volvió sobre el tema en su programa radial y lanzó una frase que aumentó la polémica: “Faltaba que festeje con Central. Lo vi después en los videos saludándose con los ex compañeros...”.

El descargo de Malcorra

Tras recibir cuestionamientos de hinchas de Independiente, Malcorra ya había utilizado sus redes sociales para explicar lo ocurrido y defenderse de las sospechas.

“Me pueden tratar de perro, de lo que quieran... Pero de ir para atrás, nunca”, expresó el futbolista, quien llegó al club a comienzos de este año luego de quedar libre de Rosario Central.

Sobre la jugada, explicó: “En mi cabeza siempre estuvo el pase a Gaby Ávalos. Cuando le voy a pegar me queda larga y me sale mal”.

Además, reconoció que quizás la mejor decisión hubiera sido definir directamente al arco. “Tenía que arrancarle la cabeza al arquero”, sostuvo en su descargo.

Finalmente, Malcorra cerró su mensaje con un pedido de disculpas a los hinchas: “Yo elegí venir a este club gigante a poder ganar algo. Perdón por el resultado y no poder seguir avanzando”.