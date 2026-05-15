Países Bajos sufre otra baja clave: Matthijs de Ligt fue operado y se perderá el Mundial 2026

El defensor del Manchester United pasó por el quirófano por una lesión persistente en la espalda y confirmó que no podrá disputar la Copa del Mundo.

Hoy 17:28

Países Bajos sufrió otra baja sensible de cara al Mundial 2026. El defensor Matthijs de Ligt fue operado por una lesión persistente en la espalda y confirmó que no podrá disputar la Copa del Mundo.

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El zaguero del Manchester United no juega desde noviembre de 2025 y, pese a sus intentos por recuperarse a tiempo, finalmente debió pasar por el quirófano. El anuncio fue realizado por el propio futbolista a través de sus redes sociales, donde compartió una foto desde el hospital.

“Después de seis meses de tratamiento y de trabajar duro para volver, la cirugía fue la única opción que quedaba”, expresó De Ligt en su comunicado.

La noticia representa un duro golpe para el seleccionado neerlandés, dirigido por Ronald Koeman, que ya había sufrido la baja de Xavi Simons. Ahora, la ausencia del defensor deja un vacío importante en la última línea del equipo.

Por el momento, desde Manchester United no dieron precisiones sobre los plazos de recuperación, aunque la intervención dejó completamente descartada cualquier posibilidad de que el jugador llegue al Mundial.

“Estoy decepcionado de no haber podido ayudar al equipo en los últimos seis meses y, obviamente, de perderme la Copa del Mundo, pero estoy deseando hacer todo lo posible para volver delante de los aficionados y sentirme mejor otra vez”, agregó el defensor.

Formado en Ajax, De Ligt también tuvo pasos por clubes importantes de Europa como Juventus y Bayern Munich, antes de llegar al Manchester United.

En esta temporada apenas pudo disputar 14 partidos, 13 de ellos como titular, debido a los problemas físicos que lo mantuvieron alejado de las canchas durante varios meses.

Con la Selección de Países Bajos, el central acumula 52 presencias y 2 goles. Su último partido con el combinado nacional fue en noviembre pasado, en la goleada por 4 a 0 ante Lituania por las Eliminatorias UEFA.

De esta manera, Koeman pierde a una pieza de jerarquía para la defensa y deberá rearmar el equipo de cara a una Copa del Mundo en la que Países Bajos buscará volver a ser protagonista.