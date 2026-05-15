Condenan a jóvenes en Tucumán por violento robo a un adolescente

Dos jóvenes fueron condenados a más de cuatro años de prisión por un robo agravado a un adolescente, tras una exhaustiva investigación del Ministerio Público Fiscal de Tucumán.

Hoy 17:43

En un reciente juicio abreviado, la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I logró una condena efectiva para Maximiliano David Ledesma y Nahuel Isaías Ledesma, quienes fueron hallados culpables de un robo agravado que tuvo lugar el 4 de marzo de 2026 en Alderetes, Tucumán.

La fiscal María del Carmen Reuter lideró la investigación, que culminó en una audiencia el 15 de mayo de 2026, donde se validó el acuerdo de juicio abreviado presentado por la auxiliar de fiscal Jessica Corti.

El hecho delictivo ocurrió en la intersección de la avenida de las Industrias y un pasaje no identificado, cuando los acusados interceptaron a un adolescente de 17 años que se desplazaba en bicicleta.

Durante el asalto, uno de los imputados utilizó una escopeta calibre 16 de cañón recortado, disparando al aire para intimidar a la víctima, mientras el otro sustraía la bicicleta.

La rápida respuesta de la Policía Local de Alderetes, tras recibir el llamado al 911, permitió una persecución que culminó con la captura de los delincuentes, quienes dispararon contra el personal policial durante su fuga.

El conjunto de pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal incluyó el testimonio de la víctima en Cámara Gesell y un informe pericial balístico que confirmó la operatividad del arma utilizada en el asalto.

Finalmente, los acusados, reconociendo su responsabilidad, recibieron una pena de cuatro años y seis meses de prisión, con el consenso de la madre de la víctima y la Defensoría de Niñez y Capacidad Restringida.