“Billie Jean” hizo historia: la canción de Michael Jackson volvió al número 1 mundial 43 años después

El clásico del álbum Thriller alcanzó el primer puesto global en Spotify con más de seis millones de reproducciones diarias, impulsado por el éxito del biopic Michael.

Hoy 18:20

“Billie Jean”, una de las canciones más emblemáticas de Michael Jackson, alcanzó el primer lugar del ranking global diario de Spotify este 15 de mayo, con más de 6 millones de reproducciones en apenas 24 horas. El histórico logro llegó 43 años después de su lanzamiento original en el álbum Thriller.

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El crecimiento en las escuchas se produjo tras el estreno de Michael, la película biográfica dirigida por Antoine Fuqua que repasa la vida y carrera del artista. El film, protagonizado por Jaafar Jackson, debutó con cifras récord para el género musical y reactivó el interés mundial por el catálogo del “Rey del Pop”.

En las últimas semanas, otros clásicos del cantante también experimentaron un fuerte repunte en Spotify. Temas como Beat It, Don’t Stop ‘Til You Get Enough, Human Nature y Smooth Criminal volvieron a posicionarse entre las canciones más escuchadas a nivel global.

El fenómeno también impactó en los rankings de álbumes. Thriller regresó al top 5 del Billboard 200, mientras que el compilado Number Ones volvió a ubicarse entre los diez discos más vendidos.

Además, Michael Jackson superó por primera vez los 98 millones de oyentes mensuales en Spotify, consolidándose nuevamente como uno de los artistas más escuchados del planeta pese a que gran parte de su discografía fue publicada décadas antes de la era del streaming.