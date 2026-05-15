Cómo mejorar tu descanso y evitar el dolor de espalda

El dolor de espalda afecta a más del 80% de los adultos en algún momento de su vida. Adoptar buenas prácticas al dormir puede marcar la diferencia en la calidad de nuestro descanso.

Hoy 18:12

El dolor de espalda es un problema común que afecta a muchas personas, especialmente al dormir. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un alto porcentaje de la población experimentará dolor lumbar a lo largo de su vida. Por esta razón, es fundamental conocer cómo evitar que te duela la espalda al dormir.

Una de las primeras recomendaciones es elegir el colchón adecuado. Un colchón que se adapte a la curvatura natural de la columna puede prevenir molestias. Se sugiere que los colchones de firmeza media suelen brindar un buen soporte, pero es importante probar diferentes opciones para encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades.

Además del colchón, la posición en la que duermes juega un papel crucial. Dormir de lado con una almohada entre las piernas puede ayudar a mantener la alineación de la columna. Por otro lado, dormir boca arriba con una almohada que soporte el cuello también es recomendable para evitar tensiones.

La elección de la almohada correcta es igualmente importante. Una almohada que sostenga adecuadamente el cuello y la cabeza evitará que se produzcan tensiones en la zona cervical. Existen almohadas específicas para quienes duermen de lado, que ofrecen más soporte y alineación.

Los hábitos de estiramiento y ejercicio también contribuyen a una mejor salud espinal. Incorporar ejercicios de fortalecimiento de la espalda y estiramientos suaves en la rutina diaria puede ayudar a reducir el riesgo de dolor. Se recomienda realizar estas actividades de forma regular para mantener la flexibilidad y la fortaleza muscular.

Finalmente, es importante considerar factores como el estrés y la ansiedad, que pueden contribuir al dolor de espalda. Practicar técnicas de relajación, como la meditación o el yoga, puede ser beneficioso no solo para el bienestar mental, sino también para aliviar tensiones físicas que se acumulan durante el día.