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“No cuida el empleo, cuida el de Adorni”: Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei

El gobernador bonaerense encabezó en Ensenada el lanzamiento de la rama “Mujeres y diversidades” del Movimiento Derecho al Futuro y volvió a cuestionar con dureza al Gobierno nacional.

Hoy 18:30

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes en Ensenada el lanzamiento de la rama “Mujeres y diversidades” del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), donde cuestionó al presidente Javier Milei y aseguró que “no cuida el empleo, cuida un solo empleo, el de Adorni”.

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Durante el acto realizado en el Polideportivo Municipal de Ensenada, el mandatario bonaerense sostuvo que el oficialismo nacional “quiere instalar la crueldad, el autoritarismo y el sálvense quien pueda”, además de denunciar un “ataque sistemático” contra las mujeres y las diversidades desde el inicio de la campaña libertaria.

El encuentro formó parte de la expansión territorial y política del MDF, el espacio impulsado por Kicillof con vistas a consolidar una alternativa dentro del peronismo rumbo a las elecciones presidenciales de 2027. La nueva rama “Mujeres y diversidades” fue presentada como una estructura “federal y plural” orientada a articular organizaciones sociales, sectores feministas y agrupaciones políticas de distintas provincias. 

La actividad contó con el respaldo del intendente de Ensenada, Mario Secco, y de la ministra bonaerense de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, una de las principales organizadoras del evento. Según dirigentes cercanos al gobernador, el objetivo del nuevo espacio es fortalecer la construcción política del kicillofismo y ampliar su base de apoyo en todo el país. 

En paralelo, desde el entorno del gobernador remarcaron que el MDF busca posicionarse como una respuesta al ajuste económico impulsado por la administración de Javier Milei y defender políticas vinculadas al empleo, la inclusión y los derechos sociales.

TEMAS Manuel Adorni Axel Kicillof Javier Milei

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