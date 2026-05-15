Golpe al delito en Córdoba: realizaron más de 300 allanamientos y detuvieron a 53 personas

Los procedimientos se llevaron adelante en distintos barrios de la capital cordobesa. Secuestraron armas, droga, vehículos, celulares y dinero en efectivo.
La Dirección General de Investigaciones Criminales desplegó un megaoperativo en distintos sectores de la ciudad de Córdoba que dejó un saldo de 53 personas detenidas tras la realización de 313 allanamientos y 20 procedimientos vinculados a diversas causas judiciales.
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Según informó la Policía, los operativos se desarrollaron entre el 8 y el 15 de mayo en varios barrios de la Capital, en el marco de investigaciones por robos, violencia familiar, amenazas, estafas, abuso de armas, privación ilegítima de la libertad y tenencia ilegal de armas de fuego, entre otros delitos.
Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 12 armas de fuego, más de 160 cartuchos, cocaína, más de un kilo y medio de cannabis, vehículos, motocicletas, celulares, dinero en efectivo y distintos elementos tecnológicos vinculados a las causas investigadas.
Además, desde la fuerza señalaron que varios allanamientos estuvieron relacionados con infracciones a la Ley de Estupefacientes y causas por comercialización de drogas.