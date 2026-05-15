Golpe al delito en Córdoba: realizaron más de 300 allanamientos y detuvieron a 53 personas

Los procedimientos se llevaron adelante en distintos barrios de la capital cordobesa. Secuestraron armas, droga, vehículos, celulares y dinero en efectivo.

Hoy 18:53

La Dirección General de Investigaciones Criminales desplegó un megaoperativo en distintos sectores de la ciudad de Córdoba que dejó un saldo de 53 personas detenidas tras la realización de 313 allanamientos y 20 procedimientos vinculados a diversas causas judiciales.

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Según informó la Policía, los operativos se desarrollaron entre el 8 y el 15 de mayo en varios barrios de la Capital, en el marco de investigaciones por robos, violencia familiar, amenazas, estafas, abuso de armas, privación ilegítima de la libertad y tenencia ilegal de armas de fuego, entre otros delitos.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 12 armas de fuego, más de 160 cartuchos, cocaína, más de un kilo y medio de cannabis, vehículos, motocicletas, celulares, dinero en efectivo y distintos elementos tecnológicos vinculados a las causas investigadas.

Además, desde la fuerza señalaron que varios allanamientos estuvieron relacionados con infracciones a la Ley de Estupefacientes y causas por comercialización de drogas.