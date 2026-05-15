Lorna Cepeda regresa a Argentina tras 25 años de éxito en televisión

Lorna Cepeda, conocida por su papel en Yo soy Betty, la fea, regresa a Argentina para presentar la obra Muertas de Risa, destacando su trayectoria y conexión con el público.

Hoy 19:46

Han transcurrido 25 años desde que Lorna Cepeda se convirtió en un ícono de la televisión colombiana gracias a su papel de Patricia Fernández, conocida como la “Peliteñida”, en la famosa telenovela Yo soy Betty, la fea. A pesar del tiempo, el personaje sigue resonando en la memoria del público y en el corazón de su intérprete.

En su regreso a Argentina, Lorna Cepeda se une a Natalia Ramírez, quien interpretó a Marcela Valencia en la misma serie, para presentar la obra Muertas de Risa en el teatro Broadway el próximo 20 de octubre. Este espectáculo ya ha recorrido varios países, incluyendo Estados Unidos, Colombia y Venezuela.

Desde su hogar en Cabo San Lucas, México, donde reside con su esposo, Lorna comparte su experiencia de dejar Colombia y el apoyo fundamental que ha recibido de sus hijos en este proceso. La actriz se muestra entusiasmada ante su regreso a Buenos Aires, un lugar donde ha construido una carrera con novelas como Provócame y Doctor Amor.

En una entrevista, Lorna expresó su aprecio por la conexión que establece con el público: “Amo estar arriba del escenario, y cuando el público se ríe es chévere y te sientes muy feliz.” Esta pasión por su trabajo se refleja en su participación en Muertas de Risa, una obra que explora situaciones cómicas y trágicas a la vez.

Su personaje en la obra, Carmen Chivata, es una ama de casa abnegada y dependiente, lo que contrasta con la personalidad fuerte que Lorna muestra en la vida real. La actriz describe a Carmen como alguien que experimenta rabia y dolor, lo que le permite explorar nuevas facetas como actriz.

La experiencia de Lorna en Argentina siempre ha sido positiva. Recuerda con cariño su primer contacto con el público argentino en 1994, y espera que este viaje sea una oportunidad para disfrutar de la cultura local, incluyendo alfajores y empanadas.

Finalmente, Lorna reflexiona sobre su vida familiar y los retos que ha enfrentado como madre y actriz. “Mis hijos fueron los que me dijeron que lo hiciera”, comenta sobre su decisión de mudarse a México. A pesar de la distancia, mantiene un fuerte vínculo con ellos y sus nietos, a quienes extraña profundamente.