Aston Villa le ganó a Liverpool y se aseguró un lugar en la próxima Champions League

El equipo dirigido por Unai Emery se quedó con un triunfo decisivo en la recta final de la temporada y cumplió con uno de sus grandes objetivos.

Hoy 20:38

Aston Villa consiguió un triunfo clave en la recta final de la temporada y aseguró su clasificación a la próxima edición de la Champions League, tras vencer por 4-2 a Liverpool en Villa Park, en el inicio de la fecha 37 de la Premier League.

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El equipo dirigido por Unai Emery logró una victoria determinante ante un rival directo y cumplió con uno de sus grandes objetivos de la temporada.

El primer tiempo fue parejo y con pocas situaciones claras. Dominik Szoboszlai exigió a Emiliano “Dibu” Martínez con un remate de larga distancia, mientras que Alexis Mac Allister también tuvo una chance para la visita.

Sin embargo, Aston Villa golpeó primero antes del descanso. Tras una jugada preparada desde un córner, Lucas Digne asistió a Morgan Rogers, quien definió con precisión para establecer el 1-0.

Liverpool reaccionó rápido en el complemento y llegó al empate a los siete minutos. Szoboszlai ejecutó un tiro libre al segundo palo y Virgil van Dijk ganó de cabeza para superar al arquero argentino.

La igualdad duró poco. Un resbalón de Szoboszlai derivó en una recuperación de Rogers, que habilitó a Ollie Watkins para el 2-1. Luego, tras una serie de rebotes en el área y varias intervenciones de Giorgi Mamardashvili, Watkins volvió a aparecer para marcar su segundo gol de la noche y ampliar la diferencia.

En el tramo final, John McGinn selló el cuarto con un espectacular remate desde afuera del área. Van Dijk descontó nuevamente de cabeza para Liverpool, pero el resultado ya estaba definido.

Con este triunfo, Aston Villa selló matemáticamente su boleto a la próxima Champions League y todavía mantiene chances de finalizar en el tercer puesto de la Premier League.

Liverpool, por su parte, continúa sin asegurar su clasificación al máximo certamen continental y cierra una temporada muy por debajo de las expectativas.