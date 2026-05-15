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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 MAY 2026 | 16º
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La intendente Fuentes junto al secretario Benavente lanzaron una capacitación sobre Inteligencia Artificial

La capacitación está destinada para el personal municipal.

Hoy 20:58
inteligencia artificial

La intendente, Ing. Norma Fuentes, encabezó el lanzamiento de un nuevo curso destinado a empleados municipales sobre el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), con el objetivo de fortalecer las capacidades digitales y promover una gestión pública más moderna, eficiente e innovadora.

La jefa comunal estuvo acompañada por el secretario de Coordinación, Mario Benavente y el subsecretario de Economía, Francisco Zamora, quienes fueron recibidos por los encargados de la capacitación, Nicolás Elli y Ariel Dargoltz.

La iniciativa busca brindar conocimientos prácticos sobre el uso responsable y estratégico de la IA aplicada a tareas administrativas, permitiendo a los participantes incorporar herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar el desempeño laboral y la calidad de los servicios públicos.

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