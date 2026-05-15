La Municipalidad comenzó el proceso de preinscripción online para los stands de la Feria Artesanal 2026

El proceso de preinscripción se iniciará el 15 de mayo.

Hoy 21:46

La Municipalidad de la Capital convoca a artesanos y artesanas de todo el país a participar del proceso de preinscripción online para la Feria Artesanal 2026.

Se trata de uno de los eventos tradicionales que formarán parte de las celebraciones por el 473° aniversario de la “Madre de Ciudades”, que se desarrollará a lo largo del mes de julio.

La preinscripción se realizará de idéntica modalidad que el año pasado, a través de un Sistema de Preinscripción completamente digital.

El período de preinscripción digital estará abierto a partir del viernes 15 de mayo y permanecerá habilitado hasta el viernes 29 de mayo, inclusive. Las personas interesadas deberán ingresar a la web oficial de la Municipalidad de la Capital, sitio que contendrá los formularios de preinscripción: www.santiagociudad.gov.ar/preinscripcionferia

Es importante remarcar que este convocante evento estará desplegado en dos espacios del Parque Aguirre: el predio de Changolandia que contendrá a artesanos, comidas regionales y kioscos; y el espacio El Rosedal, que albergará a los juegos infantiles y el rubro de comidas al paso.

En ese sentido, para una organización eficiente de los espacios y participantes, este año se agrega a la preinscripción online el formulario de Comidas al Paso. Por lo tanto, en el portal estarán disponibles las siguientes categorías:

•⁠ ⁠Artesanos

•⁠ ⁠Gastronomía

•⁠ ⁠Juegos infantiles

•⁠ ⁠Kioscos

•⁠ ⁠Comidas al paso

Una vez finalizado el registro de preinscripción, el trámite será confirmado a través de la recepción de un correo electrónico junto a un número asignado. Seguidamente, una comisión evaluadora analizará las propuestas presentadas y definirá las propuestas seleccionadas para formar parte de la edición 2026 de la tradicional feria.

Para consultas o mayor información, se encuentran habilitados los siguientes canales de contacto:

•⁠ ⁠Teléfono: 422-2829

•⁠ ⁠WhatsApp (solo mensajes de texto): 3855183401

•⁠ ⁠Correo electrónico: culturamunicipalsgo@gmail.com