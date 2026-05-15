Choque entre moto y remis dejó como saldo dos personas heridas

Ocurrió alrededor de las 21 horas sobre Avenida Belgrano sur en el barrio Almirante Brown.

Hoy 21:39

Un accidente de tránsito provocó inconvenientes en el tráfico y dejó dos personas heridas, hecho ocurrido alrededor de las 21 horas de este viernes en el barrio Almirante Brown, en la zona sur de la Capital.

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Testigos indicaron que en una motocicleta Honda Wave, que circulaba en sentido sur a norte, se trasladaban dos personas.

Este rodado sufrió una colisión con un automóvil afectado a una empresa de remises, que salía del mencionado barrio por Calle 6 y pretendía ingresar a la avenida.

Por causas a establecer se produjo el choque, terminando los dos ocupantes del rodado menor sobre el asfalto con golpes y escoriaciones.

Personal policial y del servicio 107 SEASE concurrieron al lugar del siniestro.