Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 MAY 2026 | 15º
X
Locales

La Municipalidad abrió la convocatoria de artistas plásticos

Es para la 8º edición del Salón Municipal de Artes Visuales.

Hoy 21:42
artes visuales

La Municipalidad de la Capital a través de la Subsecretaría de Cultura y Turismo y la Dirección de Cultura y en articulación con la Asociación de Artistas Plásticos de Santiago del Estero ÑAN, invitó participar del 8º Salón Municipal de Artes Visuales 2026, en el que se premiará a las mejores obras originales en fotografía.

Los trabajos deberán ser presentados en Casa Argañaraz Alcorta hasta el 22 de junio, de lunes a sábado de 9 a 12 y 18 a 21.

Las obras ganadoras, recibirán premios de $1.400.000, $1.050.000 y $700.000, para el primero, segundo y tercer puesto, respectivamente, junto a una plaqueta recordatoria.

La evaluación de las obras, se realizará entre los días 26 y 27 de junio, mientras que el anuncio de premios se llevará a cabo el 1 de julio, y la inauguración de la muestra será el 8 de julio.

Las bases y condiciones del concurso podrán consultarse en la sede de la Casa Argañaraz Alcorta. Por mayor información, dirigirse a la sede de la misma, en Libertad 175.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Investigan la muerte de un hombre hallado con un disparo en la cabeza en La Banda
  2. 2. La abogada de Ramiro Petros dejó la defensa tras confirmar una relación sentimental
  3. 3. Denunció que su hijo adicto lo amenazó con incendiar la casa si no le daba dinero
  4. 4. Profundizan la investigación por la muerte de un hombre en La Banda: la justicia logró identificarlo
  5. 5. Detienen en La Rioja a una pareja acusada de estafar a una psicóloga del Poder Judicial
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT