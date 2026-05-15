La Municipalidad abrió la convocatoria de artistas plásticos

Es para la 8º edición del Salón Municipal de Artes Visuales.

Hoy 21:42

La Municipalidad de la Capital a través de la Subsecretaría de Cultura y Turismo y la Dirección de Cultura y en articulación con la Asociación de Artistas Plásticos de Santiago del Estero ÑAN, invitó participar del 8º Salón Municipal de Artes Visuales 2026, en el que se premiará a las mejores obras originales en fotografía.

Los trabajos deberán ser presentados en Casa Argañaraz Alcorta hasta el 22 de junio, de lunes a sábado de 9 a 12 y 18 a 21.

Las obras ganadoras, recibirán premios de $1.400.000, $1.050.000 y $700.000, para el primero, segundo y tercer puesto, respectivamente, junto a una plaqueta recordatoria.

La evaluación de las obras, se realizará entre los días 26 y 27 de junio, mientras que el anuncio de premios se llevará a cabo el 1 de julio, y la inauguración de la muestra será el 8 de julio.

Las bases y condiciones del concurso podrán consultarse en la sede de la Casa Argañaraz Alcorta. Por mayor información, dirigirse a la sede de la misma, en Libertad 175.