Recuperaron motocicleta robada a una empleada municipal tras un recorrido preventivo

Personal policial logró recuperar una motocicleta que había sido sustraída a una empleada municipal mientras realizaba tareas de limpieza en la vía pública.

Hoy 21:44

El procedimiento se inició a partir de un requerimiento de la Sala Central de Comunicación, que alertó sobre un hecho delictivo ocurrido en una intersección de la ciudad. Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con Verónica Chávez, de 41 años, domiciliada en el barrio Libertad de Termas de Río Hondo, quien manifestó desempeñarse como barrendera municipal.

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Según indicó la mujer, momentos antes había dejado estacionada su motocicleta sobre la cinta asfáltica mientras realizaba tareas de limpieza. Se trataba de una Gilera Smash 110, de color negro y rojo, con espejos colocados y dominio en trámite. Minutos después advirtió que dos hombres le habían sustraído el rodado, dándose a la fuga a pie mientras empujaban la motocicleta por calle Mar del Plata en dirección a calle España.

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Tras tomar conocimiento del hecho, el personal actuante inició un amplio recorrido preventivo por la zona. Fue así que, al circular por calle San Martín, entre Laprida y 9 de Julio, los uniformados divisaron una motocicleta abandonada en el interior de un terreno baldío, oculta entre malezas.

De inmediato procedieron a verificar el vehículo, constatando que se trataba de la motocicleta denunciada como robada. El rodado recuperado era una Gilera Smash 110, negra y roja, sin dominio colocado.

Posteriormente, se dio intervención al fiscal de turno, Dr. Gustavo Montenegro, quien dispuso el traslado de la motocicleta a sede policial y su posterior entrega a la propietaria, previa acreditación de la documentación correspondiente y bajo acta de rigor.