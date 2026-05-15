Fuentes saludó a los empleados del área de Personal

La repartición celebro 48 años.

Hoy 21:00

En el marco del 48° aniversario de la Dirección de Personal, la intendente, Ing. Norma Fuentes, realizó una visita institucional para acompañar y reconocer la labor diaria de quienes forman parte de esta importante área municipal.

Estuvo acompañada por el secretario de Coordinación, Mario Benavente; el subsecretario de Coordinación, Daniel Kobylañski y la directora de Personal, Nora Robles; quienes destacaron la importancia de una gestión eficiente, ordenada y transparente de la administración pública municipal.

La jefa comunal valoró el compromiso, la dedicación y el profesionalismo del personal, y remarcó la simplificación de los trámites administrativos, la digitalización de los sistemas de datos y la buena predisposición para la atención al público que brinda esta dirección.