Scaloni palpitó un nuevo Mundial con la Selección Argentina: "Es muy difícil, pero no imposible"

El director técnico de la Albiceleste habló con Conmebol a menos de un mes para la Copa del Mundo. También se refirió al futuro de Lionel Messi.

Hoy 20:39

A menos de un mes para el inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, comenzó a palpitar el gran desafío que tendrá el vigente campeón del mundo.

Luego de entregar la prelista de 55 jugadores, el cuerpo técnico espera definir la nómina final de 26 convocados para disputar la Copa del Mundo. En ese contexto, Scaloni brindó una entrevista a Conmebol en la que habló sobre las expectativas del equipo, el presente de Lionel Messi y el recuerdo imborrable de Qatar 2022.

“El Mundial es muy difícil. Tienen que darse un montón de cosas, no solo jugar bien. Vamos a intentarlo, como siempre, porque Argentina cada vez que va a un Mundial quiere llegar a lo máximo. Es muy difícil, pero no imposible”, expresó el técnico.

El presente de Messi

Scaloni también se refirió a Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina y actual futbolista de Inter Miami, quien se prepara para disputar una nueva Copa del Mundo.

“Poder verlo jugar es algo maravilloso. Más allá de que sea su último Mundial o no. No me gusta la añoranza o pensar en lo que va a pasar, quiero disfrutar el momento. Todos lo quieren ver jugar”, indicó.

En esa línea, el entrenador reconoció que prefiere enfocarse en el presente del capitán argentino y no pensar en un posible retiro.

“Me gusta pensar que va a seguir jugando, porque te pone triste, como pasó con Diego, no verlo más dentro de la cancha. Son futbolistas que marcaron la historia del fútbol. Pensar que no va a jugar más no te deja tranquilo. Prefiero pensar en el presente”, agregó.

Messi y Maradona juntos

Consultado sobre la posibilidad de imaginar a Diego Maradona y Lionel Messi compartiendo equipo, Scaloni fue contundente y aseguró que ambos tendrían lugar en su Selección.

“Claro que hubieran jugado juntos en mi Selección. No pienso en un sistema de juego en base al entrenador sino a los jugadores. Fueron los mejores del mundo y solos se acomodan”, afirmó.

Y completó: “Se podrían complementar tranquilamente y el problema lo tendrían los rivales”.

El recuerdo de Qatar 2022

Scaloni también repasó parte del trabajo realizado durante su ciclo al frente del seleccionado, marcado por la conquista del Mundial de Qatar 2022 y las dos Copas América.

El entrenador destacó la importancia de la planificación, aunque remarcó que no todo se traslada de manera directa a los futbolistas para evitar una sobrecarga de información.

“No dejamos nada librado al azar, pero somos muy concisos en lo que les decimos. No les pasamos toda la información que tenemos, porque tendemos a bloquearlos y les decimos lo que realmente es importante”, explicó.

Finalmente, Scaloni sostuvo que la experiencia del cuerpo técnico como exfutbolistas resulta clave para manejar el día a día con el plantel.

“Fuimos futbolistas, sabemos lo que necesitan y estamos mucho en contacto con ellos”, concluyó.