Alumnos que usan una app para cuidar la limpieza del barrio se reunieron con Norma Fuentes.

La reunión se llevó a cabo en la Municipalidad de la Capital.

Hoy 21:04

Acompañados por sus docentes y familias, alumnos del Jardín de Infantes N° 15 "Isabel Rodríguez de Paez" presentaron ante la intendente, Ing. Norma Fuentes, las actualizaciones de la innovadora aplicación "Q'UAPP", desarrollada con el objetivo de prevenir la formación de basurales y fomentar hábitos de limpieza y cuidado ambiental en los barrios.

Participaron además el secretario de Coordinación de Gabinete, Ing. Mario Benavente; de Gobierno, Walter Medina Salomón; la subsecretaria de Educación, Nancy Bravo y la directora del área, Josefina Muratore.

La app incluye desafíos y misiones donde los niños aprenden a identificar, clasificar y depositar residuos de manera virtual, integrando conceptos de secuenciación y resolución de problemas que potencian el pensamiento computacional.

El proyecto también busca generar impacto en la vida real a través de misiones que pueden cumplir todos los vecinos, como reportar puntos de acumulación de residuos, además de acceder a información y recomendaciones para mantener limpios los espacios comunes.

De esta manera, los estudiantes no solo aprenden sobre el cuidado del medio ambiente, sino que también se convierten en agentes de cambio en su comunidad. Para la elaboración de esta herramienta tecnológica, trabajaron junto a un programador, y fueron ellos quienes eligieron los colores, los dibujos y el diseño de la aplicación.

El proyecto tuvo una destacada participación en la XXII Feria Provincial de Ciencia y Tecnología, donde fue elegido para formar parte de la Feria Nacional. Además, será presentado con sus nuevas funciones en la Smart City Expo que se realizará el 20 y 21 de mayo en el Fórum.