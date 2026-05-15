Avanza la repavimentación de la avenida Colón

La intendente Fuentes supervisó el avance las obras.

Hoy 21:08

La intendente, Ing. Norma Fuentes, supervisó la segunda etapa de la repavimentación de la avenida Colón, que abarca más de 1500 metros entre las calles Alvarado y Alsina, incluyendo ambas calzadas.

Esta importante obra busca mejorar la circulación en una arteria clave, mediante trabajos que incluyen la ejecución de nueva carpeta de rodamiento de hormigón de máxima calidad, además de bocacalles y rampas para personas con discapacidad.

Acompañada por vecinos y comerciantes de la zona, junto con el secretario de Coordinación, Mario Benavente y la secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Rosa Allalla; la jefa comunal remarcó que los trabajos mejorarán la durabilidad de la vía y el flujo vehicular.

"Esta trascendental obra incluye la construcción de dos capas de rodamiento, una inferior y otra superior, que transformarán completamente la superficie y la volverán más segura y ágil para el desplazamiento de los vehículos", indicó.

"A lo largo de cada etapa, se han ido solucionando los problemas de desagües, filtraciones y conexiones deficientes que había en el sector, brindando a los vecinos una respuesta integral a sus demandas y necesidades", señaló.

La Ing. Fuentes destacó que "la obra presenta un 90% de avance, por lo que a fin de mes estaría completamente terminada y el tránsito habilitado en ambos sentidos. También se realizará la pintura de las sendas peatonales y la reposición de luminarias en el paseo central".

Cabe recordar que este segundo tramo es la continuación de la primera etapa, ya concluida. Con esta segunda parte se completará la repavimentación de la avenida Colón, entre Leopoldo Lugones y Alsina, alcanzando un total de 2700 metros intervenidos en ambas calzadas.