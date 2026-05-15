Caos y tensión en Cuba: siguen las protestas por los apagones y la falta de combustible

Vecinos de distintos barrios de La Habana volvieron a salir a las calles en medio de una profunda crisis energética que mantiene extensos cortes de luz y fuertes reclamos contra el Gobierno.

Hoy 20:17

La crisis energética en Cuba sumó este viernes una nueva jornada de tensión luego de que residentes de distintos municipios de La Habana protagonizaran protestas por cuarto día consecutivo debido a los prolongados apagones y la escasez de combustible que afecta a toda la isla.

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Según reportes locales, en varios sectores de la capital cubana los cortes de electricidad superaron las 25 horas consecutivas, mientras que en provincias del oriente del país llegaron a extenderse por más de 50 horas. La Unión Eléctrica de Cuba informó además que el sistema energético nacional registró afectaciones de hasta el 61% durante la hora pico.

Las manifestaciones derivaron en momentos de tensión entre vecinos y efectivos policiales en zonas como Guanabacoa, Romerillo y La Güinera, donde se registraron cacerolazos, reclamos callejeros y enfrentamientos aislados. Testigos denunciaron una fuerte presencia de fuerzas de seguridad y episodios de represión durante algunas de las protestas.

La situación se agravó luego de que el ministro de Energía y Minas cubano, Vicente de la O Levy, confirmara que la isla se quedó sin reservas de diésel ni fuel oil. El funcionario calificó el escenario como “crítico” y atribuyó el colapso al endurecimiento de las sanciones impulsadas por Estados Unidos contra el régimen cubano.

En paralelo, la Embajada estadounidense en La Habana emitió una alerta de seguridad y advirtió sobre el deterioro de la red eléctrica cubana, además de recomendar a sus ciudadanos evitar manifestaciones y almacenar combustible, agua y alimentos ante posibles nuevos cortes masivos.

Mientras tanto, la población continúa enfrentando problemas de transporte, inflación y falta de servicios básicos en medio de una de las crisis energéticas más severas que atraviesa Cuba en los últimos años.