Planes de Emergencia Provincial: ya tiene fecha el pago correspondiente a mayo en Santiago del Estero

El cronograma comenzará el próximo miércoles 20 de mayo para los beneficiarios que no poseen tarjeta y deben cobrar de manera presencial en las sucursales del Banco Santiago del Estero.

Hoy 20:33

El Gobierno de Santiago del Estero informó que el próximo miércoles 20 de mayo comenzará el pago correspondiente al mes de mayo para los beneficiarios de los Planes de Emergencia Provincial (P.A.E.), destinado a quienes realizan el cobro de forma presencial debido a que no cuentan con tarjeta.

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Según se indicó oficialmente, el cronograma de pagos se organizará de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). De esta manera, el miércoles 20 podrán cobrar los beneficiarios cuyos documentos finalicen en 0, 1, 2 y 3.

En tanto, el jueves 21 de mayo será el turno de quienes tengan DNI terminados en 4, 5 y 6, mientras que el viernes 22 podrán percibir el beneficio las personas con documentos finalizados en 7, 8 y 9.

Desde el Ejecutivo provincial recordaron además que los beneficiarios residentes en Capital y La Banda deberán concurrir el día asignado a la sucursal del Banco Santiago del Estero más cercana a su domicilio, respetando el horario habitual de atención al público.

Por otra parte, se informó que en las sucursales del interior provincial el pago se realizará sin cronograma específico a partir del miércoles 20 de mayo de 2026, permitiendo que los beneficiarios puedan acercarse directamente a efectuar el cobro.

Las autoridades recomendaron asistir con DNI y respetar las fechas correspondientes para agilizar la atención y evitar aglomeraciones en las entidades bancarias.