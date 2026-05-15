El Consejo de Educación informó sobre cargos y horas cátedras para docentes

El Consejo General de Educación a través de la Direcciones Generales de Nivel Inicial, Nivel Primario, Nivel Secundario y Nivel Superior, comunica a los docentes que a partir de las 00 hs. del día Sabado 16 y hasta las 23:59 hs. del día Domingo 17 de Mayo de 2026, se realizará el OFRECIMIENTO de Cargos y Horas Cátedra Titulares y Suplentes del primer grado del escalafón en el sistema “Consejo Virtual”, ingresando en el Portal Oficial del CGE www.cgesantiago.gob.ar - Sección “Consejo virtual”. Los ofrecimientos se realizarán conforme al LOM 2026 y las nuevas pautas establecidas en la Resolución Nº 316/2026.
Nivel Inicial
1)-Jardín de Infantes Nº 810 Anexo Escuela 180 – Región V - Puestos de Stos Lugares, Dpto. Moreno. 2)-Jardín de Infantes Nº 603 Anexo Escuela Nº 1141- Región IV- La Simona, Dpto. General Taboada 3)-Jardín de Infantes N° 131 “Las Breitas” – Región II -B rea Pozo, Dpto. San Martín 4)-Jardín de Infantes Nº 771 Anexo Escuela 768 - Región III - Villa Mercedes, Dpto. Pellegrini.
5)-Jardín de Infantes Nº 211 Anexo Escuela N° 923 - Región I – Huyón, Dpto. Atamisqui 6)-Jardín de Infantes Nº 124 - Región VI - Campo Gallo, Dpto. Alberdi 7)-Jardín de Infantes N°145 –Región I – Loreto, Dpto. Loreto 8)-Jardín de Infantes N° 37 “Gotitas de Lluvia” – Región II – Beltrán, Dpto. Robles 9)-Jardín de Infantes N°836 Anexo Escuela N° 740 - Región I – Atamisqui, Dpto. Copo 10)-Jardín de Infantes N° 117 “Margarita Alegre”- Región II – Garza, Dpto. Sarmiento 11)-Jardín de Infantes N° 400 Anexo Escuela N° 384 - Región V- Santa Lucia, Dpto. Moreno 12)-Jardín de Infantes N° 141”Abrojitos”- Region III - Pozo Hondo, Dpto. Jiménez 13)-Jardín de Infantes N° 584 Anexo Escuela N° 943 - Región V - San Felipe, Dpto. Moreno 14)-Jardín de Infantes Nº 71- Región VIII – Villa Salavina, Dpto. Salavina 15)-Jardín de Infantes Nº 224 Anexo Escuela Nº 507-Region I – Medellín, Dpto. Atamisqui
Nivel Primario
Escuela N° 831 - Jornada Simple- (Región II)-Garza, Dpto. Sarmiento
Escuela N° 887 Fraile Luis Beltrán-Jornada Simple - (Región VIII)-Taco Isla, Dpto. Salavina
Escuela Nº 1249 - Jornada Simple- (Región I)-Santiago Del Estero, Dpto. Capital
Escuela N° 913-Jornada Simple- (Región VI)- Campo Gallo, Dpto. Alberdi
Escuela N° 871-Jornada Simple- (Región V)- Quimili, Dpto. Moreno
Escuela Superior N° 27 Benjamín Zorrilla -Jornada Simple- (Región I)- Santiago Del Estero, Dpto. Capital
Escuela N° 776 “Prof. Domingo A. Bravo"- Jornada Simple - (Región VIII) -Vaca Human, Dpto. Salavina
Escuela N° 770 Dante Franzzini- Jornada Simple - (Región III)- El Mojón, Dpto. Pellegrini
Escuela 1229 -Jornada Simple- (Región VI)-Manismioj, Dpto. Alberdi
Escuela N° 1009- Jornada Simple- (Región VI)- Pampa De Los Guanacos, Dpto. Copo
Escuela N° 923 Ramón Aguilar-Jornada Completa- Hoyón, Dpto. Atamisqui
Escuela N° 1173 Carlos Jensen-Jornada Simple- (Región I)-Santiago Del Estero, Dpto. Capital
Escuela Fray Juan Grande N° 71-Jornada Simple- (Región II)- La Cañada, Dpto. Figueroa
Escuela Superior Nº 169 Julio Argentino Roca- Jornada Simple - (Región IV)-Añatuya, Dpto. General Taboada
Escuela N° 332- Jornada Simple - (Región VI)- Río Muerto, Dpto. Alberdi
Escuela N° 851-Jornada Simple- (Región VIII)-Gaucho De Güemes, Dpto. Quebrachos
Escuela N° 751 Teniente General Juan Carlos Sánchez-Jornada Simple- (Región IV)-Bandera, Dpto. Belgrano
Escuela N° 718 María Auxiliadora-Jornada Simple- (Región I)-Santiago Del Estero, Dpto. Capital
Escuela Infantil N° 406 Sor Mercedes Guerra-Jornada Completa-Villa Salavina, Dpto. Salavina
Escuela Superior Nª155 "Luisa De Romero"-Jornada Simple- (Región IV)-Añatuya-Dpto. General Taboada
Escuela N° 472 Antonia Assefh-Jornada Simple- (Región V)-El Cuadrado-Dpto. J. F. Ibarra
Escuela Nº 97 Dr. Castro Barros-Jornada Simple- (Región VII)-Estación La Punta, Dpto. Choya
Escuela N° 1187- Jornada Simple- (Región VI)-Monte Quemado, Dpto. Copo
Escuela 1245-Jornada Simple- (Región III)-Termas De Río Hondo, Dpto. Río Hondo
Escuela Infantil N° 106 José Antonio Cabrera -Jornada Simple- (Región II)-Señora Pujio-Dpto. Banda
Escuela N° 54 Juan Antonio Neirot -Jornada Simple- (Región I)-Santiago Del Estero, Dpto. Capital
Escuela Nº 55 Superior Amadeo Jacques-Jornada Simple - (Región II)-La Banda, Dpto. Banda
Escuela N° 750 Dr. Eliseo Fringes-Jornada Simple - (Región VII)- Frías, Dpto. Choya
Escuela N° 1214 - Jornada Simple- (Región V)- Quimili, Dpto. Moreno
Escuela Nº 84 Bartolomé Mitre -Jornada Simple- (Región IV) -Colonia Dora Dpto. Avellaneda
Centro Experimental N° 8 Antonino Taboada-Jornada Simple- (Región II)-Clodomira, Dpto. Banda
Escuela N° 473-Jornada Completa-La Invernada, Dpto. Figueroa
Escuela" Batalla De Maipu" N° 755-Jornada Simple- (Región III)-El Charco, Dpto. Jiménez
Escuela N° 500 -Jornada Simple- (Región VI)-Los Pirpintos, Dpto. Copo
Escuela Elemental Nº 61 Juan Lavalle -Jornada Completa-Lavalle, Dpto. Guasayán
Escuela N° 1099 Pedro León Gallo-Jornada Simple-(Región I)-Villa San Martín, Dpto. Loreto
Escuela N° 637 Cornelio Segundo Ledesma-Jornada Simple- (Región VIII)-Carreta Paso, Dpto. Salavina
Escuela N° 775 Latinoamericana-Jornada Simple- (Región IV)-Real Sayana, Dpto. Avellaneda
Escuela Nº 389 " Superior Dr. Antenor Álvarez"-Jornada Simple- (Región I)-Santiago Del Estero, Dpto. Capital
Escuela N° 416-Jornada Simple- (Región VIII)-Ramírez De Velazco, Dpto. Quebrachos
Escuela N° 982-Jornada Simple- (Región VIII)-Sumampa, Dpto. Quebrachos
Escuela N° 1062-Jornada Simple- (Región I)-Árraga, Dpto. Silípica
Escuela N° 733 Patricios Santiagueños-Jornada Simple- (Región IV)-Guardia Escolta, Dpto. Belgrano
Escuela Nº 59 Remigio Carol-Jornada Simple- (Región II)-Beltrán, Dpto. Robles
Escuela N° 814"Paula Albarracín De Sarmiento"-Jornada Simple- (Región II)-Fernández, Dpto. Robles
Escuela N° 643-Jornada Simple- (Región VIII)-Simbolar, Dpto. Salavina
Escuela N° 9 Elemental Pablo Lazcano-Jornada Simple- (Región II)-Simbolar, Dpto. Banda
Escuela Infantil Nº39 Pcia. De Buenos Aires -Jornada Simple- (Región I)-Sol De Mayo, Dpto. Capital
Escuela N° 764 Diego De Rojas -Jornada Simple- (Región I)-Santiago del Estero, Dpto. Capital
Escuela N° 1011-Jornada Completa-Weisburd, Dpto. Moreno
Nivel Secundario
Colegio Secundario Divino Corazón De Jesús - El Bobadal, Dpto. Jiménez
Colegio Secundario "Tristán Adrián Malbrán" – Malbrán, Dpto. Aguirre
Colegio Secundario Campo Contreras - Santiago Del Estero, Dpto. Capital
Colegio Secundario Guardia Escolta - Guardia Escolta, Dpto. Belgrano
Colegio Secundario en el Barrio Villa del Carmen - Santiago Del Estero, Dpto. Capital
Colegio El Colorado- El Colorado, Dpto. J. F. Ibarra
Bachillerato Perito Moreno -Santiago Del Estero, Dpto. Capital
Circuito de Itinerancia del Agrupamiento Nº 86047- Luján, Dpto. Guasayán
Circuito de Itinerancia del Agrupamiento Nº 86123- Santa María, Dpto. Capital
Circuito de Itinerancia del Agrupamiento Nº 86114/073- Luján, Dpto. Figueroa
Circuito de Itinerancia del Agrupamiento Nº 86162- Vaca Human, Dpto. Salavina
Circuito de Itinerancia del Agrupamiento Nº 86057-Candelaria, Dpto. Copo
Nivel Superior
Departamento de aplicación – Nivel Primario:
ENS “República del Ecuador” Frías, Dpto. Choya
Nivel Secundario
E.S.P.E.A Nº 2 – Frías, Dpto. Choya
Nivel Superior
I.F.D N°11 – Nueva Esperanza, Dpto. Pellegrini
I.F.D. N°18 – Pampa de los Guanacos, Dpto. Copo