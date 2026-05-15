La causa contra Manuel Adorni sumó nuevas pruebas: el contratista presentó facturas y chats por la obra en su casa

Matías Tabar entregó documentación ante la fiscalía de Gerardo Pollicita para respaldar su declaración sobre las refacciones en la vivienda del jefe de Gabinete en Indio Cuá.

Hoy 19:42

El contratista Matías Tabar se presentó de manera espontánea ante la fiscalía de Gerardo Pollicita para aportar nueva documentación en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. Según trascendió, entregó facturas, remitos y conversaciones con proveedores vinculadas a la remodelación de la casa del funcionario en el barrio Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

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De acuerdo con la información incorporada a la causa, el material busca respaldar la declaración que Tabar realizó semanas atrás, cuando aseguró que el jefe de Gabinete le pagó alrededor de 245 mil dólares en efectivo por distintas obras y mejoras realizadas en la propiedad entre octubre de 2024 y julio de 2025.

Entre las reformas mencionadas figuran trabajos en la entrada, galería, escaleras, pintura, revestimientos, cocina, pileta y parrilla, además de cambios de pisos, iluminación y renovación de mobiliario. El contratista también aportó fotos y videos del antes y después de la vivienda.

La presentación se produjo luego de que el presidente Javier Milei cuestionara públicamente al empresario y lo calificara como “militante kirchnerista” y “mentiroso”. Frente a eso, Tabar decidió recuperar y entregar toda la información que, según sostuvo, puede corroborar su versión de los hechos.

En paralelo, la investigación judicial continúa avanzando con el análisis del patrimonio y de los viajes realizados por la familia de Manuel Adorni desde 2022, con colaboración de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).