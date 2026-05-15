Se picó entre argentinos: el tenso cruce entre Emiliano Martínez y Alexis Mac Allister en plena Premier

El arquero argentino reaccionó con un empujón y un manotazo durante una pelota parada en el duelo entre Aston Villa y Liverpool.

Hoy 19:13

Los futbolistas de la Selección Argentina Emiliano Martínez y Alexis Mac Allister protagonizaron un tenso encontronazo durante la victoria 4-2 de Aston Villa frente a Liverpool FC por la fecha 37 de la Premier League.

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La situación ocurrió a los 30 minutos del primer tiempo, cuando el mediocampista del conjunto visitante se ubicó muy cerca del arquero argentino en una pelota parada. En medio de los empujones habituales dentro del área, el “Dibu” intentó desplazarlo primero con el cuerpo y luego reaccionó con un leve manotazo en la nuca que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Tras el cruce, ambos intercambiaron algunas palabras, aunque el incidente no pasó a mayores y continuaron jugando con normalidad. Los dos futbolistas comparten plantel en la Selección Argentina y fueron parte del equipo campeón del mundo en 2022.

El contexto del partido también aportó tensión al duelo. Tanto Aston Villa como Liverpool FC peleaban por asegurar su clasificación a la próxima edición de la Champions League. Con la victoria, el conjunto del arquero argentino quedó cuarto con 62 puntos y selló su presencia en el máximo torneo europeo.