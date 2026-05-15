Central Córdoba se lo dio vuelta a Yanda y volvió al triunfo en la Liga Santiagueña

El Ferroviario caía por 2-0 como local, pero se repuso para terminar imponiéndose por 4-2 en el partido pendiente de la primera fecha del Torneo Anual.

Hoy 17:36

Central Córdoba logró una gran remontada y venció por 4-2 a Yanda FC, en condición de local en su predio, en uno de los encuentros pendientes de la primera fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

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El conjunto visitante comenzó mejor y sorprendió al Ferroviario con los goles de Aguirre y Luna, que pusieron el partido 2-0 a favor de Yanda.

Sin embargo, Central Córdoba reaccionó a tiempo y consiguió dar vuelta la historia con los tantos de González, de penal, Canteros, Cuevas, también desde los doce pasos, y Moyano, para sellar el 4-2 definitivo.

Con este resultado, el Ferroviario llegó a 7 unidades en la Zona Capital, mientras que el elenco del sur capitalino quedó con 3 puntos. De todos modos, Yanda aún aguarda la resolución del partido suspendido ante Mitre, correspondiente a la fecha pasada.

En la próxima jornada, Central Córdoba visitará a Mitre en una nueva edición del Superclásico santiagueño, mientras que Yanda buscará recuperarse cuando visite a Güemes.