Di Carlo calentó la previa de River-Central: “Va a haber 15 millones de hinchas con la guardia alta”

El presidente del Millonario habló antes de la semifinal de este sábado y pidió estar atentos en medio de un clima cargado por las polémicas recientes. Además se refirió al próximo mercado de pases.

Hoy 15:25

La previa de la semifinal entre River y Rosario Central sumó un nuevo capítulo de tensión. En medio de un clima cargado por las polémicas que dejó el cruce entre el “Canalla” y Racing, el presidente millonario Stéfano Di Carlo dejó una fuerte advertencia de cara al partido decisivo en el Monumental.

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“Hay que estar atentos. Esto es un bloque, toda la familia de River somos un bloque, y más en momentos decisivos, siempre ha sido así”, expresó Di Carlo durante una entrevista con el programa Y ya lo ve, del canal de streaming Love/ST.

En esa línea, el dirigente apeló a una frase que remite directamente al ciclo más exitoso de Marcelo Gallardo en el club y pidió estar “con la guardia alta” para lo que viene.

“Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y los 15 millones de hinchas que tiene River. Acá va a haber 15 millones de personas atentas, mirando, con la guardia alta, 85 mil en la cancha, con la guardia alta”, remarcó.

El mensaje llega después de la clasificación de Rosario Central ante Racing en Arroyito, en una noche marcada por las polémicas y por los posteriores posteos de Ángel Di María y Juan Cruz Komar, que aumentaron la temperatura en la previa del duelo ante River.

En Núñez entienden que el equipo deberá manejar la ansiedad y evitar quedar atrapado en el clima emocional del partido. Central, además, es un rival que suele sacar provecho de esos momentos y que ya complicó al “Millonario” en antecedentes recientes.

“Esperemos que salga todo bien porque obviamente va a ser lo mejor para todos”, agregó Di Carlo, en referencia al desarrollo del encuentro.

El mercado de pases y el presente de River

Más allá de la semifinal, el presidente también habló del momento futbolístico del equipo dirigido por Eduardo Coudet y fue claro al referirse al próximo mercado de pases.

“River se va a reforzar, es un hecho”, aseguró Di Carlo, quien reconoció que el presente del equipo genera preocupación y exigencia entre los hinchas.

El dirigente admitió que los cuestionamientos del público son válidos, especialmente cuando el funcionamiento no convence. “Somos los primeros en entender la complejidad del momento”, sostuvo.

De todos modos, valoró que River siga en competencia y haya alcanzado instancias decisivas bajo la conducción del “Chacho”.

“Es un momento que nos trajo hasta acá con enorme mérito de este plantel y fundamentalmente del Chacho, pero por supuesto que River no termina de gustar jugando al fútbol”, señaló.

Para cerrar, Di Carlo buscó llevar tranquilidad a los socios e hinchas, aunque dejó en claro que el club ya trabaja pensando en mejorar el plantel y elevar el nivel futbolístico.

“Tenga el hincha y socio de River tranquilidad de que todos vemos lo mismo. Somos conscientes de las cuestiones que tenemos que abordar. River tiene que seguir creciendo”, concluyó.