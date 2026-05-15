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En vivo: el Aston Villa de Dibu y Buendía y el Liverpool de Mac Allister buscan asegurar su puesto en Champions

Villanos y Reds se enfrentan este viernes en Birmingham con el gran objetivo de meterse en torneo más importante de clubes.

Hoy 15:21

Aston Villa y Liverpool serán los encargados de poner en marcha la jornada 37 de la Premier League en un duelo cargado de tensión y con muchísimo en juego. Tanto los Villanos como los Reds llegan con el mismo objetivo: conseguir un triunfo que les permita asegurar matemáticamente su clasificación a la próxima edición de la UEFA Champions League. Juegan desde las 16.

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