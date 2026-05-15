Un incendio afectó una planta de gas de la petrolera venezolana

La planta operada por PDVSA se encuentra en el Lago Maracaibo. Una fuerte explosión precedió al fuego, lo que llevó a una rápida evacuación y a la movilización de equipos de emergencia.

Hoy 14:50

Una explosión seguida de un incendio impactó este viernes la planta de gas Lamargas, localizada en las costas del municipio Lagunillas, en el lago de Maracaibo, al oeste de Venezuela.

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El hecho, confirmado por cinco fuentes consultadas por la agencia de noticias Reuters y verificado a través de videos difundidos en redes sociales, dejó al menos dos trabajadores heridos y generó alarma en la zona. Según los testimonios recabados, empleados de la planta intentaron sofocar el fuego, mientras algunos se arrojaron al agua para resguardarse.

La planta Lamargas es operada por la empresa Chinaconcord y forma parte de la infraestructura estratégica de Petróleos de Venezuela (PDVSA). De acuerdo con información publicada por el medio local Noticia al Día, este complejo compresor de gas se ubica en el bloque V del lago y tiene un papel fundamental en la gestión y reinyección de gas natural para mantener la presión de los yacimientos petroleros.

La planta eleva la presión del gas natural hasta rangos entre 2.400 y 3.200 psi, apoyando así la producción de crudo.

Fuentes consultadas por Reuters indicaron que al menos dos trabajadores resultaron heridos durante la emergencia, aunque medios locales señalaron que se desconoce el número total de personas afectadas, ya que no existe un balance oficial.

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El evento ocurrió durante la mañana y, de acuerdo con reportes en plataformas sociales, una fuerte explosión precedió al incendio, lo que llevó a una rápida evacuación y a la movilización de equipos de emergencia.

Usuarios en redes sociales también reportaron la magnitud de la explosión y la posterior propagación de las llamas. “Esta mañana se registró una explosión en la planta Lamargas en el Lago de Maracaibo, ubicada específicamente en las costas del municipio Lagunillas y operada por la empresa Chinaconcord”, se afirmó en mensajes públicos.

Los videos difundidos muestran columnas de humo y trabajadores desplazándose para intentar controlar la situación.

Hasta el momento, PDVSA no ofreció respuesta a las solicitudes de información. La ausencia de comunicación institucional mantiene la incertidumbre sobre el alcance de los daños materiales y el estado de los trabajadores afectados.

Reuters subrayó que el siniestro generó preocupación en la industria energética local y regional, dada la importancia estratégica de Lamargas en el circuito de producción petrolera del país.

El complejo Lamargas ha sido objeto de procesos de automatización y mejoras técnicas para fortalecer sus sistemas de supervisión y control. No obstante, el incidente de este viernes expuso los desafíos de seguridad que enfrenta la infraestructura energética en el occidente de Venezuela.