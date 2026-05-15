Avanza la investigación de un trágico accidente vial en Jujuy

La investigación por un accidente de tránsito en Jujuy deja dos muertos y dos heridas graves, con Luis Janco como principal acusado por homicidio culposo.

Hoy 14:10

La investigación por un accidente de tránsito ocurrido el pasado viernes en Jujuy continúa avanzando, tras un choque frontal que resultó en la muerte de dos personas y dejó a dos mujeres en estado grave. Este trágico incidente se registró en la autopista de la ruta nacional N° 66, a la altura del barrio Alto Comedero en la capital provincial.

El principal imputado, Luis Janco, de 38 años, enfrenta serias acusaciones por homicidio culposo en dos hechos y lesiones graves en otros dos. A seis días de la tragedia que cobró la vida de José Ignacio Pinto y Ruth Elizabeth Cruz, el abogado de la familia, Carlos Sebastián Espada, ofreció una conferencia de prensa donde expuso los últimos avances de la causa.

Durante la conferencia, el abogado destacó la alta velocidad a la que Janco conducía su camioneta Toyota Hilux al impactar contra el Chevrolet Prisma en el que viajaban las víctimas y sus hijas, quienes aún se encuentran internadas en grave estado. Espada afirmó: “Al producirse el siniestro, esta persona venía con un exceso de velocidad”, aunque el informe de pericia de Criminalística aún no ha sido entregado.

La investigación reveló que el conductor imputado habría realizado una maniobra brusca hacia su izquierda, lo que le causó perder el control del vehículo. Este se cruzó al carril contrario, resultando en el fatal choque con el Chevrolet. Posteriormente, se le realizó un control de alcoholemia, que resultó negativo.

Espada también mencionó una posible hipótesis adicional sobre el accidente, sugiriendo que Janco podría haber estado utilizando su teléfono celular al momento del impacto. “Son pruebas que se van a ir produciendo con el correr del tiempo”, afirmó el abogado, quien espera los resultados de la pericia al dispositivo electrónico secuestrado.

A pesar de la acusación formal, Janco permanece en libertad, ya que el juez de Control no consideró que existiera riesgo de fuga ni de entorpecimiento en la investigación. Sin embargo, el abogado expresó su preocupación por un posible peligro de fuga del acusado, planteando que se podría solicitar un cambio de carátula judicial, pasando de homicidio culposo a homicidio simple con dolo eventual.

En la conferencia de prensa, dos familiares de las víctimas, incluido José Pinto, hijo del matrimonio fallecido, y Sofía Ruiz, hija de una de las heridas, compartieron el estado de salud de sus seres queridos. “Están evolucionando, esto es día a día”, relató Pinto, describiendo las graves lesiones de sus hermanas, una de ellas en estado de coma.