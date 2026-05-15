Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 MAY 2026 | 20º
X
Somos Deporte

En vivo: Central Córdoba y Yanda FC se ponen al día en el Torneo Anual 2026

El choque de este viernes es un encuentro pendiente de la primera fecha de la Zona A en el predio sintético ferroviario.

Hoy 15:00

Central Córdoba y Yanda FC completarán este viernes el encuentro pendiente correspondiente a la primera fecha de la Zona A del Torneo Anual 2026, en un duelo importante para comenzar a acomodarse en la tabla de posiciones del campeonato organizado por la Liga Santiagueña de Fútbol.

El compromiso se disputará en el Predio Sintético de Central Córdoba y se jugará a puertas cerradas, según confirmó oficialmente la Liga. La jornada comenzará con el partido de Reserva desde las 13 horas, mientras que el encuentro de Primera División dará inicio a las 15.

Programación oficial

  • Reserva: 13 horas
  • Primera División: 15 horas

TEMAS Yanda FC Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Central Córdoba

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La abogada de Ramiro Petros dejó la defensa tras confirmar una relación sentimental
  2. 2. Detienen en La Rioja a una pareja acusada de estafar a una psicóloga del Poder Judicial
  3. 3. Añatuya: conductor chocó a dos mujeres, las dejó heridas y se dio a la fuga
  4. 4. Denunció que su hijo adicto lo amenazó con incendiar la casa si no le daba dinero
  5. 5. Investigan la muerte de un hombre hallado con un disparo en la cabeza en La Banda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT