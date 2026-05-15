La Reina del Flow agota entradas en el Movistar Arena de Buenos Aires

El espectáculo inspirado en la exitosa serie de Netflix, La Reina del Flow, ha agotado sus entradas para el show en el Movistar Arena de Buenos Aires, programado para el 14 de septiembre.

Hoy 15:19

El espectáculo inspirado en la icónica serie televisiva La Reina del Flow ha logrado agotar todas las entradas para su presentación en el Movistar Arena el próximo 14 de septiembre, a solo días de haber salido a la venta.

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Este fenómeno internacional no solo ha tenido una gran acogida en Buenos Aires, sino que también ha conseguido agotar las entradas de su gira por Europa, gracias al reconocimiento internacional que obtuvo la serie. Según información de la Agencia Noticias Argentinas, la serie ha sido vista en más de 180 países.

El nuevo espectáculo se aleja de los servicios de streaming y presenta una ambiciosa propuesta escénica, con producción de Caracol Televisión y Fénix Entertainment.

La serie, que se considera una de las más vistas en Netflix y que ha sido galardonada con el Emmy Internacional a Mejor Telenovela, trasladará su música, personajes y el universo de Yeimy Montoya, la joven compositora que lo perdió todo y lo reconquistó con su talento, a una experiencia escénica completa.

El elenco original, que incluye a Carlos Torres como Charly Flow, Majo Vargas como Yeimy Montoya, Juan Manuel Restrepo como Pez Koi, Kevin Bury como Cris Vega, Juan Palau como Drama Key y Jay Torres como Yoni Trejos, interpretará los hits más icónicos del universo musical de la serie.

Entre las canciones que se presentarán destacan temas como “Perdóname”, “Reflejo”, “Fénix”, “Estamos perdiendo el tiempo” y “Que arda el fuego”, ofreciendo a los asistentes una experiencia inolvidable que combina música y emoción.