El municipio avanza con los trabajos de mantenimientos de calles en diferentes puntos de La Banda

Personal de Obras Públicas realizó aporte de base estabilizada, perfilado de calles y renovación de luminarias LED para optimizar la transitabilidad y seguridad vial.

Hoy 14:06

En el marco del “Operativo de Integración Social”, impulsado por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, el municipio de La Banda inició los trabajos de aporte de base estabilizada en calle Romualdo Gauna en el barrio Villa Nueva.

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Estos trabajos fueron realizados por personal de la Secretaría de Obras Públicas con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad vial para el tránsito vehicular de los vecinos del barrio Villa Nueva y zonas aledañas.

Durante la jornada se realizaron tareas de aporte de suelo y base, arreglo de calles, reposición y reconversión de luminarias de sodio a tecnología LED, entre otras acciones destinadas al mejoramiento integral del sector.

Cabe destacar, que el perfilado de las calles permite nivelar y acondicionar la superficie, con el objetivo de estos trabajos es mejorar la transitabilidad de las calles y en este sentido se solicita a los vecinos circular con precaución por los diferentes sectores donde el personal se encuentra trabajando.