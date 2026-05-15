"El gobierno del presidente Javier Milei descuidó el federalismo"

El Defensor del Pueblo de la Provincia Daniel Escobar Correa alertó por la paralización de obras y la situación de sectores vulnerables.

Hoy 13:36

El defensor del Pueblo de la Provincia, Daniel Escobar Correa, expresó fuertes críticas al Gobierno nacional al señalar que la gestión del presidente Javier Milei “descuidó el federalismo” y no atiende adecuadamente las necesidades del interior del país.

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En diálogo con Radio Panorama, el funcionario se refirió a la paralización de la planta de líquidos cloacales de Añatuya, una obra considerada clave para la comunidad. En ese sentido, explicó que existe una situación técnico-económica que afecta su continuidad.

“La empresa estaría adeudando pagos desde diciembre. Nos preocupa la falta de previsión y reestructuración de una obra detenida”, sostuvo. Además, recordó que el proyecto fue licitado en 2021 y comenzó en 2022, por lo que, de haberse cumplido los plazos, ya debería estar finalizado o próximo a su entrega.

Escobar Correa indicó que, si bien al inicio de la actual gestión nacional se suspendieron las obras públicas, gestiones del Gobierno provincial permitieron su reactivación. Sin embargo, advirtió que actualmente se encuentra nuevamente frenada por la falta de envío de fondos desde Nación, pese a tratarse de recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo.

“Queremos saber por qué esos fondos no fueron abonados. Darle a un fondo un destino diferente puede considerarse malversación”, afirmó, al tiempo que remarcó el impacto ambiental que genera esta situación en la comunidad de Añatuya.

En ese contexto, el defensor fue categórico: “El gobierno de este presidente descuidó el federalismo, los derechos de los municipios, y no atender una obra prioritaria en el interior es tener una actitud centralista”.

Discapacidad y pensiones

Por otro lado, Escobar Correa se refirió a la quita de pensiones por discapacidad, señalando irregularidades en los procesos de auditoría. “No se respetó el debido proceso en ninguno de los casos auditados”, indicó.

Explicó que desde la Defensoría se impulsaron acciones judiciales que derivaron en medidas cautelares, con fallos favorables en primera instancia, aunque luego revertidos. Actualmente, distintos defensores del país avanzan con presentaciones conjuntas.

“Existe una discrepancia de interpretación entre jueces, pero entendemos que vamos a tener un resultado favorable”, afirmó, y agregó que las cautelares vigentes obligan al Estado nacional a continuar con el pago de pensiones, aunque su cumplimiento es parcial.

Preocupación por jubilados y organismos

Finalmente, el defensor también manifestó su preocupación por la situación de los jubilados y otros sectores vulnerables, señalando deficiencias en las prestaciones de PAMI y falta de tareas para el personal del organismo.

Asimismo, alertó sobre el posible vaciamiento o cierre de organismos nacionales en las provincias, lo que podría derivar en pérdida de empleo y menor presencia estatal en el territorio.

“El Estado debe estar presente para cubrir las necesidades de los sectores más vulnerables. Por eso discrepamos con las acciones que el Gobierno nacional lleva adelante en organismos con competencia en todo el país”, concluyó.