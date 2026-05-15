Nediani firmó y entregó contratos de locación a trabajadores del Mercado Unión

encuentro se realizó en el Palacio Municipal y permitió avanzar en el ordenamiento de los puestos del Mercado Unión, además de generar un espacio de diálogo entre el municipio y los locatarios.

Hoy 13:32

El intendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, encabezó una reunión con locatarios del Mercado Unión, donde se concretó la firma y entrega de más de 50 contratos de locación a trabajadores que se encuentran al día con sus puestos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro se desarrolló el jueves por la tarde en el salón de acuerdos del Palacio Municipal y contó con la participación de profesionales del área Notarial y de la Escribanía Municipal, como así también autoridades del Mercado Unión.

Durante la reunión, el jefe comunal dialogó con los trabajadores sobre distintas problemáticas y necesidades vinculadas al funcionamiento del mercado, además de plantear propuestas orientadas a mejorar las condiciones de cada sector y fortalecer esta histórica institución bandeña.

Posteriormente, junto a la escribana municipal, María Laura Tula Rizzo, el intendente procedió a la firma y entrega de los contratos correspondientes a los locatarios regularizados.

En la oportunidad, el intendente Ing. Roger Elías Nediani destacó lo siguiente: “Hoy hemos tenido una importante reunión con más de 50 locatarios del Mercado Unión, luego de un trabajo realizado por la coordinadora del Mercado Unión, Contadora Rosana Jiménez, conjuntamente con la directora, Sandra Pérez.

También trabajaron en forma articulada con la parte Notarial y Escribanía Municipal, así que estoy agradecido por el gran trabajo que vienen haciendo de articular tareas y tener la posibilidad de firmar hoy los contratos para aquellos locatarios que están al día.

No solamente hemos hecho entrega a los locatarios de sus contratos, sino también hemos tenido la posibilidad de conversar, plantear y sugerir diferentes ideas que tenemos para mejorar esta importante y emblemática institución de la ciudad de La Banda.

Agradecer también a cada uno de los locatarios de los diferentes sectores del Mercado Unión. Hay que recordar que el mercado tiene la nave central donde están generalmente las carnicerías y los almacenes, el sector de frutas y verduras, el sector de ropa y el sector de comidas. Todos ellos trabajaron en forma articulada para llegar a este momento de la firma de cada uno de los contratos

Entendemos y entienden también los locatarios que de eso se trata, de una gestión que tiene una mirada centrada en el ordenamiento de los puestos del mercado con el fin de mejorar el Mercado Unión”.

Agregó: “Hoy también hemos tenido la posibilidad de plantear a los locatarios qué gestión quieren para el mercado. Ellos también han sugerido y hemos acordado en que también van a buscar representantes de los diferentes sectores para trabajar en forma articulada, entre ellos y con el municipio, para ir mejorando cada uno de los sectores.

El diálogo fue uno de los aspectos más importantes y la cercanía que venimos demostrando en estos cuatro años de gestión. De eso se trata esta gestión municipal, de estar cerca de la gente, de escuchar a la gente y buscar entre las dos partes la mejor solución para mejorar la calidad de vida de cada uno de los bandeños”