El Indio Solari recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA: “Me pone muy feliz”

El histórico músico fue distinguido por la Universidad de Buenos Aires por su trayectoria y aporte a la cultura popular argentina. El reconocimiento fue recibido por Gaspar Benegas y la jornada cerró con un show acústico.

Hoy 22:47

La Universidad de Buenos Aires (UBA) otorgó este viernes el Doctorado Honoris Causa al histórico músico Indio Solari en una ceremonia realizada en el Aula Magna de la Facultad de Medicina. El reconocimiento destacó su trayectoria de más de cinco décadas y su influencia en el rock y la cultura popular argentina.

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Aunque el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota no estuvo presente, envió un mensaje grabado que fue proyectado durante el acto. “Quería agradecerles, tanto al rectorado como a todos aquellos que han impulsado esta distinción, que a mí me pone muy feliz”, expresó el músico ante la ovación del público.

La ceremonia fue encabezada por el rector Ricardo Gelpi y el vicerrector Emiliano Yacobitti, quienes resaltaron la originalidad artística y el fuerte vínculo de Solari con su público. Además, la transmisión fue seguida por cientos de fanáticos desde Plaza Houssay.

El diploma y la medalla fueron recibidos en nombre del artista por Gaspar Benegas, integrante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, quien luego encabezó un show acústico junto a un octeto de cuerdas interpretando clásicos como “El tesoro de los inocentes” y “Yo caníbal”.

Desde la UBA destacaron que la obra de Solari construyó “un lenguaje propio, crítico de la realidad social y las desigualdades”, además de remarcar el impacto cultural y simbólico de sus letras en varias generaciones.