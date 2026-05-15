Estanislao Bachrach volvió a apuntar contra Nati Jota tras la polémica entrevista en Olga

El divulgador científico habló sobre el incómodo momento vivido en el streaming Sería Increíble y aseguró que no sabe si el panel “estaba preparado” para entrevistarlo.

Hoy 22:18

Luego del fuerte cruce que protagonizó con Nati Jota en el programa Sería Increíble del canal Olga, Estanislao Bachrach volvió a referirse al tema y redobló la apuesta con nuevas declaraciones.

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Durante una entrevista en Border Periodismo junto a María Julia Oliván y Guillermo Pardini, el divulgador científico reconoció que podría haber manejado mejor la situación, aunque cuestionó nuevamente al panel del ciclo de streaming. “También está la pregunta si ellos sabían con quién estaban hablando. No sé si estaban preparados para entrevistarme”, expresó.

Bachrach explicó además que, tras la viralización del episodio, pidió disculpas por sus formas, aunque sostuvo que nunca buscó incomodar a los conductores. Sin embargo, volvió a dejar entrever que el conflicto se produjo por la dinámica del programa y por el tipo de preguntas que recibió durante la entrevista.

La polémica comenzó días atrás cuando Nati Jota le consultó sobre los efectos del alcohol en la serotonina y Bachrach respondió que no conocía la respuesta. El intercambio subió rápidamente de tono y terminó con una frase del especialista que se viralizó en redes: “Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelotudez con tal de no decir ‘no sé’”.

Tras la repercusión, la conductora defendió su trabajo y aseguró que el fragmento viralizado estaba “sacado de contexto”, además de señalar que la entrevista había sido incómoda desde mucho antes del momento que circuló en redes sociales.

El episodio abrió un fuerte debate sobre el rol de los conductores en los programas de streaming, el trato a los invitados y la viralización de recortes fuera de contexto en plataformas digitales.