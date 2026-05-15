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Denuncian una ola de ejecuciones en Irán tras el alto el fuego con Estados Unidos e Israel

Organizaciones de derechos humanos alertaron por el aumento de condenas a muerte en medio de acusaciones de espionaje, terrorismo y participación en protestas contra el régimen iraní.

Hoy 22:32
Irán ejecuciones

Organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron un fuerte incremento en las ejecuciones realizadas por el régimen de Irán durante los últimos meses, especialmente después del alto el fuego alcanzado tras el conflicto con Estados Unidos e Israel.

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Según Iran Human Rights y Democracy for the Arab World Now (DAWN), las autoridades iraníes aceleraron las condenas a muerte por causas vinculadas a espionaje, terrorismo y participación en protestas contra el gobierno. Las organizaciones también denunciaron procesos judiciales sin garantías y confesiones obtenidas bajo presunta tortura.

Entre los casos recientes figuran las ejecuciones de Mohammad Abbasi y Abdoljalil Shahbakhsh, ambos relacionados con las protestas registradas este año. Además, el régimen ejecutó a personas acusadas de colaborar con agencias de inteligencia extranjeras y con el Mossad israelí.

De acuerdo con cifras citadas por relatores de Naciones Unidas, Irán ejecutó al menos 1.600 personas durante 2025, en medio de un fuerte endurecimiento de la represión estatal.

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