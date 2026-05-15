Inseguridad en Tandil: robaron la casa de Juan Martín del Potro

Delincuentes ingresaron a la vivienda del extenista mientras no había nadie y se llevaron dinero, joyas, trofeos y recuerdos personales.

Hoy 23:39

El extenista Juan Martín del Potro fue víctima de la inseguridad en Tandil luego de que delincuentes ingresaran a su vivienda ubicada en el barrio Don Bosco y robaran distintos objetos de valor aprovechando que la propiedad se encontraba vacía.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según trascendió, los malvivientes rompieron un ventanal para acceder a la casa y tuvieron tiempo de revisar distintos sectores del inmueble. Entre los elementos sustraídos habría dinero en efectivo, joyas, relojes, trofeos, raquetas y recuerdos vinculados a la exitosa carrera deportiva del extenista.

La madre de Del Potro, Patricia Lucas, descubrió el robo al regresar a la vivienda y rápidamente realizó la denuncia ante las autoridades policiales. Tras el aviso, efectivos de seguridad se presentaron en el lugar y llevaron adelante pericias dentro de la finca, además de montar un operativo de búsqueda en la zona.

Fuentes extraoficiales indicaron que los delincuentes lograron desvalijar varios sectores de la propiedad antes de escapar. Hasta el momento, no trascendió información sobre personas detenidas ni sobre el valor total de lo robado.

Juan Martín del Potro, retirado oficialmente del tenis desde 2022, es considerado uno de los mejores deportistas argentinos de la historia. Entre sus mayores logros figuran la conquista del US Open en 2009 y la obtención de la Copa Davis con Argentina en 2016.