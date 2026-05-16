Persecución y fuga en el barrio Industria: recuperaron una moto robada y el ladrón huyó

El sospechoso abandonó la motocicleta y escapó hacia una zona montuosa tras una persecución policial en la zona oeste de la Capital.

Hoy 00:28

Una moto con pedido de secuestro fue recuperada durante un procedimiento policial realizado en la noche del viernes en la zona oeste de la Capital, luego de una persecución que terminó con el sospechoso escapando a pie.

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De acuerdo con fuentes policiales, el operativo se inició alrededor de las 22:40, cuando efectivos que realizaban recorridos preventivos en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N°10 fueron alertados por un vecino sobre un hombre que intentaba vender una motocicleta en actitud sospechosa en inmediaciones de calle 233 y calle 9 del barrio John Kennedy.

Con las características aportadas, los uniformados desplegaron un recorrido de búsqueda por la zona y lograron localizar a un sujeto que circulaba en una motocicleta gris. Al advertir la presencia policial, el conductor desobedeció la voz de alto y emprendió una fuga hacia el barrio Industria.

La persecución finalizó en la intersección de calle 10 y Rioja, donde el sospechoso abandonó el motovehículo y escapó corriendo hacia un sector montuoso, logrando perderse de vista pese al operativo desplegado en el lugar.

Tras verificar los datos del rodado, la Policía estableció que se trataba de una motocicleta Honda 125c.c que registraba pedido de secuestro por un hecho ilícito denunciado en el barrio Santa Rosa.

En el procedimiento intervino personal de la División Prevención Departamental N°17 junto a efectivos de la Comisaría Comunitaria N°10, donde la motocicleta quedó secuestrada y a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.