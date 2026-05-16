Revuelo en el Centro Único de Detenidos por un preso que asegura ser “buscado por un espíritu”

Un interno comenzó a presentar comportamientos extraños, entre ellos hablar solo frente a una pared o al lavatorio del baño. Las autoridades solicitaron evaluación psiquiátrica.

Hoy 07:14

Un llamativo episodio se registró en el Centro Único de Detenidos (CUD), bajo jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 20 de Atamisqui, luego de que personal de guardia advirtiera conductas inusuales en uno de los internos alojados en esa dependencia.

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Según consta en el parte policial, el detenido —de apellido Maldonado, de 23 años, domiciliado en el paraje Soconcho, departamento Atamisqui—permanece alojado en el predio de la ex Fandet en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal.

De acuerdo con el informe enviado por el personal penitenciario, el interno comenzó a presentar comportamientos extraños, entre ellos hablar solo frente a una pared o al lavatorio del baño.

Además, los efectivos señalaron que de manera reiterada colocaba su mano sobre la frente simulando una visera, asegurando que la luz le molestaba y le generaba incomodidad.

La situación también habría sido advertida por otros detenidos alojados en el lugar, quienes manifestaron que durante las noches Maldonado no dormía y que constantemente golpeaba las paredes con los puños, generando preocupación entre los internos y el personal de seguridad.

Ante este cuadro, efectivos del CUD mantuvieron una entrevista con el acusado, quien expresó que "estaba siendo buscado por un espíritu" y que debía "buscar resguardo", agregando además que temía por su vida.

A raíz de estas manifestaciones, desde la dependencia solicitaron a la Fiscalía la realización de un examen médico y psiquiátrico para determinar su estado de salud mental.

La fiscal Cecilia Gómez Castañeda, integrante de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual a cargo de la causa, dispuso que se le remita el informe correspondiente para revisar el legajo del detenido y posteriormente impartir nuevas directivas sobre las medidas a seguir.