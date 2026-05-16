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Las condiciones climáticas en Termas de Río Hondo: un sábado de lluvia moderada el 16 de mayo de 2026

Los termenses se enfrentarán a un día con neblina y lluvias moderadas. Las temperaturas oscilarán entre 10.7 °C y 20.9 °C.

Hoy 08:02

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses se despiertan con neblina y una temperatura actual de 7.2 °C, que se siente aún más fresca a 6.6 °C. La humedad es del 93%, lo que contribuye a la sensación de frío en la mañana.

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El pronóstico para el día de hoy indica lluvias moderadas a intervalos, lo que afectará las actividades al aire libre de los habitantes. Se espera que la temperatura mínima alcance los 10.7 °C y la máxima llegue a 20.9 °C.

Durante el fin de semana, los termenses deberán prepararse para más lluvias. El domingo 17 de mayo, la lluvia será continua con una mínima de 9.6 °C y una máxima de 11.6 °C, lo que podría generar inconvenientes en el tráfico y las actividades cotidianas.

El lunes 18 de mayo, la situación no mejorará significativamente, ya que se anticipan lluvias moderadas a intervalos nuevamente, con mínimas en torno a 9.7 °C y máximas que alcanzarán los 15.5 °C.

En resumen, los termenses deben estar atentos a las condiciones climáticas de hoy, ya que se prevé una jornada con lluvia moderada y temperaturas que oscilarán entre 10.7 °C y 20.9 °C. El viento soplará a 5 km/h desde el noreste, lo que podría influir en la sensación térmica.

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