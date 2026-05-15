River y Rosario Central definen al primer finalista del Torneo Apertura en un duelo que promete

El Millonario y el Canalla se enfrentarán este sábado en un Monumental repleto en busca de un lugar en la gran final del campeonato.

Hoy 08:18

River Plate y Rosario Central protagonizarán este sábado una semifinal cargada de tensión y expectativa por el Torneo Apertura. El encuentro se disputará desde las 19.30 en el estadio Más Monumental y definirá al primer finalista del certamen.

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El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega entonado después de eliminar a Gimnasia y Esgrima La Plata con una sólida victoria por 2 a 0 en Núñez gracias a los goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta. Antes de eso, el Millonario había atravesado una serie dramática frente a San Lorenzo, que terminó resolviendo por penales después de un partido cargado de suspenso.

Por su parte, Rosario Central desembarca en el Monumental envuelto en polémica tras dejar en el camino a Racing Club con un triunfo por 2 a 1. El arbitraje de Darío Herrera quedó bajo fuertes cuestionamientos desde Avellaneda, especialmente por la expulsión directa de Adrián Martínez y la roja posterior a Marco Di Césare.

Las críticas fueron tan fuertes que incluso Diego Milito, presidente de Racing, manifestó públicamente su enojo por las decisiones arbitrales. Ese contexto elevó todavía más la temperatura de una semifinal que promete mucha intensidad dentro y fuera del campo de juego.

En lo futbolístico, uno de los grandes atractivos será el regreso de Ángel Di María al Monumental defendiendo la camiseta de Rosario Central, un condimento especial para un partido de enorme trascendencia.

El encuentro será dirigido por Nicolás Ramírez, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR. El estadio lucirá colmado para acompañar a River en una noche que promete convertirse en uno de los partidos más calientes del semestre.

Probables formaciones

River:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

DT: Eduardo Coudet.

Rosario Central:

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz.

DT: Jorge Almirón.

Datos del partido