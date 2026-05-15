Quimsa va por el boleto a las semifinales de la Liga Nacional ante Instituto en Córdoba

La Fusión lidera 2-1 la serie de cuartos de final y este sábado buscará cerrar la clasificación en condición de visitante.

Hoy 08:15

Quimsa afrontará este sábado un partido decisivo frente a Instituto por los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet. El equipo santiagueño llega con ventaja de 2 a 1 en la serie y, en caso de conseguir un nuevo triunfo, avanzará a las semifinales del certamen. Se juega desde las 20:30 en el estadio de Atenas. Escúchalo por Radio Panorama.

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El conjunto dirigido por Lucas Victoriano comenzó la serie mostrando un altísimo nivel y se quedó con el primer juego con una contundente victoria por 85 a 59 en el estadio Ciudad. En aquel encuentro, Leonardo Lema fue la gran figura con 21 puntos.

En el segundo partido, también disputado en Santiago del Estero, Quimsa mostró dos caras muy distintas. La Fusión dominó gran parte del primer tiempo y llegó al descanso con una ventaja de 11 puntos, pero en el complemento permitió la reacción de Instituto, que terminó dando vuelta el marcador para imponerse por 80 a 74. En la visita sobresalió Gastón Whelan, quien brilló con 22 puntos y 8 rebotes.

La recuperación santiagueña llegó rápidamente en el tercer juego disputado en Córdoba. Tal como había sucedido en la fase regular, el equipo de Victoriano volvió a golpear como visitante y se quedó con una valiosa victoria por 68 a 66, nuevamente con un determinante Leonardo Lema, autor de 20 puntos y 10 rebotes.

El cuarto punto de la serie se jugará este sábado desde las 20.30 en el estadio Polideportivo Carlos Cerutti, cancha de Atenas donde Instituto hace de local en esta instancia.

Si Quimsa logra festejar en Córdoba, sellará su clasificación a las semifinales de la Liga Nacional. En cambio, si Instituto consigue igualar la serie, todo se definirá en un quinto partido que se disputará en el estadio Ciudad de Santiago del Estero.