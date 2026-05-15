Güemes visita a Colegiales buscando confirmar su levantada en la Primera Nacional

El Gaucho, que viene de ganarle a Quilmes en casa, se presenta esta tarde en Buenos Aires.

Hoy 08:14

Güemes afrontará este sábado un compromiso importante cuando visite a Colegiales desde las 16 horas, en el marco de la fecha 14 de la Primera Nacional.

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El conjunto dirigido por Juan Vita llega en levantada después de conseguir una valiosa victoria por 2 a 1 frente a Quilmes en el estadio Arturo “Jiya” Miranda, resultado que le permitió salir de la zona de descenso y recuperar algo de tranquilidad en la Zona B del campeonato.

Actualmente, Güemes se ubica en el puesto 15 con 13 puntos, producto de tres victorias, cuatro empates y cinco derrotas, por lo que intentará sumar nuevamente para seguir alejándose de los últimos lugares de la tabla.

Del otro lado estará un Colegiales urgido por la necesidad de volver al triunfo. El equipo bonaerense marcha 17º con 12 unidades, acumulando tres victorias, tres empates y seis caídas, y viene de perder 2 a 0 frente a Chacarita Juniors.

El encuentro aparece como un duelo directo en la pelea por la permanencia, ya que ambos equipos necesitan sumar para escapar de la parte baja de la tabla y comenzar a mirar con mayor optimismo el tramo final de la primera rueda.

La terna arbitral estará encabezada por Daniel Zamora, quien contará con la asistencia de Erik Grunmann e Iván Allende. El cuarto árbitro será Adrián Núñez Rodríguez.