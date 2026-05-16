La dura sanción de Gran Hermano contra Cinzia Francischiello por violar el reglamento

La participante, que volvió al reality a través del Golden ticket, metió la pata y el Big no se la dejó pasar.

Hoy 08:18

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) aplicó una fuerte penalización contra Cinzia Francischiello por transgredir una regla fundamental que impone el reality. La participante quedó sorprendida por la drástica medida que la condicionó fuertemente de cara a la próxima gala de eliminación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

¿Qué hizo y qué sanción recibió Cinzia Francischiello en Gran Hermano?

La participante quedó en el centro de la atención por violar el reglamento interno del programa conducido por Santiago del Moro. Antes de la cena de nominados, el Big convocó a los participantes para darles la novedad.

"Todos ustedes saben que el aislamiento es una condición esencial de este juego, ¿verdad? La incomunicación con el mundo exterior tiene como fin que lo que sucede, puertas adentro, no tenga ese riesgo de ser contaminado", comenzó diciendo.

Antes de mencionarla, el Big aclaró que la sanción iba dirigida a alguien que estuvo afuera y volvió a la casa más famosa: "Es obvio que quien sale de la casa y vuelva a ingresar, maneja información obtenida de afuera. Pero también ustedes saben que está terminantemente prohibido compartir esa información con el resto de los jugadores".

Aparentemente, Cinzia le habría comentado a Danelik el "hate" que tenía fuera de la casa y a Eduardo le habría hecho también algunos comentarios vinculados a su imagen pública.

La Voz de Gran Hermano mencionó a la participante aludida y también dejó en claro que no fue una, sino varias las veces en las que violó el reglamento: "Y es por eso que en varias ocasiones, varias, muchas, formulo advertencias cuando observo que esta regla está siendo transgredida. Y quiero referirme particularmente a Cinzia . Desde tu vuelta a la casa, te he llamado la atención en más de una oportunidad".

Y agregó al respecto: "Realmente puedo comprender algún tipo de descuido, de distracción, pero si esta conducta se repite, a pesar de los reiterados avisos, ya dejan de ser meros descuidos o distracciones. Y eso no lo puedo permitir. Debido a estas desobediencias, he decidido aplicarte una sanción".

Finalmente, el Big mencionó cuál iba a ser la penalización: "Cinzia, te comunico que formas parte de esta placa denominada, reitero ya estás nominada. Quiero decirte que estaré prestando atención, como siempre, a tu comportamiento. No quiero tener que aplicar medidas aún más severas".

Frente a esta situación, la participante manifestó que no recordaba alguna situación puntual en la que haya dado información del exterior.

Enseguida intervino Santiago del Moro para aclarar que la sanción podría haber sido mucho peor: "Tengan cuidado los que vienen desde el exterior, porque obviamente los que están desde que arrancó la competencia y no han salido, están ya en la Luna, están en Narnia, están en otra galaxia y tienen la cabeza por ahí demasiado alborotada para que se les sume información que seguramente el Big ha visto que no fue adrede, si no te expulsan directamente de la competencia".