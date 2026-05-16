Sábado 16 de mayo de 2026: Añatuya se encuentra bajo un cielo parcialmente nublado

El clima en Añatuya para hoy se presenta fresco y parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 10.1 °C y 21.6 °C. Los próximos días traerán lluvias moderadas a intervalos.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya hoy se caracteriza por condiciones parcialmente nubladas, lo que brinda un respiro a los añatuyenses en medio de un mayo típicamente cambiante. La temperatura actual es de 10.1 °C, con una sensación térmica que se siente un poco más fresca, alcanzando los 8.7 °C.

A medida que avanza el día, se espera que la temperatura máxima llegue a 21.6 °C, lo que permitirá que los añatuyenses disfruten de una jornada más templada por la tarde. Sin embargo, la humedad se mantiene alta, alcanzando un 91%, lo que puede hacer que el aire se sienta más pesado.

La previsión para el domingo 17 de mayo de 2026 indica que la lluvia hará su aparición con moderados intervalos, lo que podría traer un alivio a las temperaturas. Se anticipa que las temperaturas oscilarán entre 13.3 °C como mínima y 19.2 °C como máxima.

Ya para el lunes, los añatuyenses deberán prepararse para más lluvias, con un pronóstico similar de lluvia moderada a intervalos. La temperatura mínima será de 10.2 °C, mientras que la máxima se detendrá en 14.7 °C.

En resumen, hoy, Sábado 16 de mayo de 2026, Añatuya presenta un clima parcialmente nublado con temperaturas que van desde los 10.1 °C hasta los 21.6 °C. Los días siguientes estarán marcados por la presencia de lluvias moderadas, lo que cambiará el panorama climático en la región.