En un hecho histórico, la Virgen de Huachana arribó al santuario de Nuestro Señor de los Milagros de Mailín

La sagrada imagen fue recibida el viernes por el rector Sergio Quinzio y permanecerá en el santuario hasta este domingo 17, día de las celebraciones centrales.

Hoy 06:28

El viernes fue una jornada inolvidable en el segundo día de la festividad en honor al "Cristo Forastero". En un clima de devoción y emoción, la sagrada imagen de la Virgen de Huachana arribó al santuario de Villa Mailín y dio paso a un histórico encuentro de dos de las devociones más grandes de la provincia, marcando un hito en las festividades de este año.

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La comitiva que acompañaba a la Virgen fue recibida oficialmente por el padre Sergio Quinzio, Rector del Santuario de Mailín, junto a una multitud de peregrinos. La delegación está encabezada por el rector del Santuario de Huachana, Carlos Rafael Navarro, junto a servidores y numerosos fieles que integran el equipo de acompañamiento de la imagen mariana.

Según confirmaron las autoridades eclesiásticas, la Virgen de Huachana permanecerá en el santuario para participar de las actividades litúrgicas principales: está expuesta para la veneración de los fieles desde su llegada y se quedará hasta este domingo 17 de mayo, jornada en la que se llevarán a cabo las celebraciones centrales en honor a Nuestro Señor de los Milagros de Mailín.

Se espera que la presencia simultánea de ambas imágenes convoque a una mayor cantidad de promesantes y peregrinos de todo el país durante todo el fin de semana.

La comitiva que trajo la imagen de la Virgen de Huachana arribó alrededor de las 15 a Villa Mailín, donde fue recibida por una multitud de peregrinos y una extensa caravana de vehículos en el acceso principal de la localidad.

Desde allí, los devotos acompañaron el ingreso de la Virgen hasta el Templete, donde se concretó el esperado encuentro con el Señor de los Milagros, uno de los momentos más emotivos de la festividad mailinera.

El padre Sergio Quinzio destacó la importancia de esta presencia mariana dentro de la celebración religiosa y remarcó el significado espiritual que representa para los fieles la llegada de la Virgen de Huachana a Mailín.

Cada año, este acontecimiento reúne a peregrinos provenientes de distintos puntos de Santiago del Estero y de otras provincias del país, en una expresión de religiosidad popular marcada por la emoción, las promesas y la tradición.

Actividades de este sábado y domingo

Este sábado habrá misas en el templo, a las 7, 8 y 15; a las 9 y a las 12 en el Árbol Santo. A las 11, misa y adoración Eucarística en el Templete A las 10 y a las 16, bautismos en el templo. A las 17, misa por los enfermos en el Templete. A las 19:30, rezo de la Novena y misa por las comunidades en el Templete. A las 20, adoración eucarística en el Árbol. A las 21, casamientos en el templo. A las 22, misa de los jóvenes en el templete. A las 00, homenaje y serenata al Señor de Mailín.

Por su parte, el domingo 17, a las 6 y a las 8, misa en el templo. A las 7, misa en el Árbol; a las 10 misa central con el Cardenal Vicente Bokalic, el obispo auxiliar de la Diócesis de Santiago del Estero, Enrique Martínez Ossola, y el obispo de la Diócesis de Añatuya, José Luis Corral".